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Robert Jašków začal postelemi pro děti. V garáži si pak zřídil dílnu, kam za ním chodili i kamarádi

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Robert Jašków si začal vyrábět nábytek v době, kdy byly jeho děti ještě malé. V obchodech tehdy s manželkou nenašli postele, které by se jim líbily a zároveň se vešly do jejich bytu. Začal tedy vlastními postelemi a u jednoho kusu nábytku nezůstalo. Po přestěhování už měl místo na ponk i v garáži, kde se dalo dál parkovat.
Robert Jašków začal postelemi pro děti.

Robert Jašków začal postelemi pro děti.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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