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Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci

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Spor o regulaci dopravy v pražské Troji se přesouvá k soudu. Praha 8 podala správní žalobu proti umístění takzvané světelné závory a žádá také předběžné opatření, které by zabránilo jejímu spuštění.
Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci

Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci

Zdroj: Martin Jedlička, místostarosta Prahy 8
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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