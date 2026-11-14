Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci

Opatření mělo sloužit k regulaci dopravy v Troji, radní města nicméně letos rozhodli, že namísto světelné závory budou v ulici klasické semafory. Podle Prahy 8 nicméně i tak magistrát začal s instalací světelné závory, čímž ignoruje rozhodnutí městského zastupitelstva. Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že zrušení původního opatření zneplatnil na základě žaloby městské části Praha - Troja soud.
Zavedení semaforu sloužícího k regulaci dopravy v Troji na vjezdu z Prahy 8 schválili v roce 2024 pražští zastupitelé v reakci na petici místních obyvatel, která vznikla poté, co na přechodu v Trojské srazil motocyklista patnáctiletou dívku a vážně ji zranil. Následně však letos v dubnu zastupitelé na popud Prahy 8 rozhodnutí zvrátili a rada města v květnu schválila alternativní řešení.
Podle radního Prahy 8 Martina Jedličky (TOP 09) však magistrát přesto zahájil instalaci závory, což označil za "totální podraz". „Hlavní město tím nejen porušilo a nerespektovalo zamítavé usnesení zastupitelů Prahy 8, ale porušilo i usnesení zastupitelů hlavního města. A navíc v povolebním mezidobí, kdy ještě nejsou ustanoveny všechny příslušné orgány jak městské části, tak Prahy,“ uvedl.
Hofman uvedl, že odbor pozemních komunikací a drah pražského magistrátu na základě rozhodnutí zastupitelů původní rozhodnutí o umístění světelné závory zrušil, tomu se však bránila trojská radnice u soudu a uspěla.
„Soud na základě žaloby Městské části Praha - Troja rozhodl, že ukončení přípravy světelné závory ze strany města na základě rozhodnutí zastupitelů bylo nezákonné, proto platí původní rozhodnutí o tom, že se světelná závora má postavit, a Technická správa komunikací podle něj musí jednat. Tomu chce městská část Praha 8 zabránit svou protižalobou,“ sdělil mluvčí.
Dosluhující náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) ČTK sdělil, že respektuje právo Prahy 8 obrátit se na soud, ale krok považuje za absurdní. „Připomínám, že toto opatření nevzniklo jen tak. Impulzem byla vážná nehoda školačky a dlouhodobé problémy s tranzitní dopravou v Troji. Naším cílem je zvýšit bezpečnost chodců, zejména dětí v okolí školy, a zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu,“ uvedl. Dodal, že opatření má být zavedeno pouze na omezenou dobu a následně se vyhodnotí jeho skutečné dopady na dopravu.
Praha 8 je dlouhodobě proti instalaci světelné závory kvůli tomu, že její vedení se obává zvýšení dopravní zátěže v ulicích Lodžská, K Pazderkám a dalších, jako jsou Čimická, Zenklova či V Holešovičkách. Opatření podle nich také povede k nadměrnému dopravnímu zatížení křižovatky Kobyliské náměstí. Opatření podle radnice nerespektuje princip proporcionality a upřednostňuje zájmy Troji před obyvateli Prahy 8.