Nejlepší kabát pro seniorky. Plyšový teddy kabát hřeje, je lehký a stylistky tvrdí, že opticky omlazuje

Listopadové ráno, na autech jinovatka a na věšáku starý vlněný kabát. Hřeje spolehlivě, jenže po hodině na nákupu tíží v ramenou a člověk se těší, až ho doma svlékne. Spousta žen po šedesátce proto hledá něco lehčího, co je v chladu nenechá na holičkách. Pro ženy, které chtějí lehký a teplý kabát na běžné zimní dny, může být nejlepší volbou kabát, který na první pohled připomíná plyšového medvídka.
Proč plyš hřeje a skoro nic neváží
Teddy kabát je volný, často hodně prostorný kabát z hustého chlupatého materiálu. Vznikl jako napodobenina kožichu a vzhledem připomíná plyšového medvídka. Originál představil módní dům Max Mara v roce 2013 a vycházel přitom z kousku ze svého archivu z 80. let. Ušil ho z měkké vlny s alpakou nebo velbloudí srstí na hedvábném podkladu.
Kabáty v běžných obchodech jsou jeho výrazně levnější napodobeniny. Většinou jsou z polyesteru, tedy z umělého fleecu, někdy i recyklovaného. Jde o umělou kožešinu, takže zvířecí srst v nich nenajdete.
Hřeje hlavně vzduch. Mezi hustými nadýchanými vlákny ho zůstává spousta a právě ten tělo izoluje. Delší a hustší chlupy udrží víc vzduchu, takže kabát hřeje víc, aniž by musel být těžší. „Jsou velmi příjemné na dotek a úžasně zahřejí,“ uvedla o teddy kabátech pro techsvet.cz módní asistentka Soraya Gaied.
Do silného mrazu sáhněte po peří
Teddy kabát nejlépe poslouží na podzim a v mírnějších zimních dnech. Když uhodí silný mráz, je teplejší volbou péřový kabát. Plyš ani fleece samy nejsou nepromokavé a řídký úplet navíc propouští vítr.
Na silné mrazy a vítr je teplejší volbou dlouhý péřový kabát, teddy kabát se hodí spíš na podzim a do mírnějších zimních dnů. Ilustrační foto. Zdroj: Radik 2707 / Pexels.
Kabát sám dost hřeje a je objemný, takže pod něj stačí tenčí svetr nebo rolák. Tlustá šála nebo silný svetr by vám jen přidaly objem navíc.
Světlá barva rozjasní obličej
Možná to znáte: v černém zimním kabátě vypadáte unaveně. Stylistky v tom vidí vliv černé barvy těsně u tváře: v šedivých zimních dnech zralé pleti ubírá barvu a obličej vedle ní působí pobledle. Vrásky a kruhy pod očima jsou pak víc vidět.
Stylistky proto ženám radí světlé a teplé tóny, třeba slonovou kost, velbloudí, béžovou, krémovou nebo čokoládovou. Světlý límec funguje podobně jako bílá odrazná deska při focení portrétu: obličej vedle něj vypadá svěžeji a stíny pod očima méně vyniknou. Teddy kabát tedy podle stylistek omlazuje právě v těchto odstínech, v černé by tento efekt ztratil. Měkký plyš navíc celému vzhledu dodá jemnost a uvolněnost.
Kdo se nebojí barvy, může zkusit sytý odstín, třeba výraznou růžovou. I ta podle stylistek dodá pleti svěžest.
Co vyzkoušet v kabince
Kabát si v obchodě vyzkoušejte důkladně, protože plyš snadno oklame oko. Pomůže vám pár jednoduchých zkoušek:
Vezměte si na zkoušku ten nejtlustší svetr, který máte. Zkuste se v kabátě natáhnout pro věc v horní polici a sáhnout si za záda pro bezpečnostní pás. Když se přitom látka napne nebo vyjede rukáv, vezměte o číslo větší. Zkuste látku profouknout. Když vzduch projde snadno, projde i vítr. Prohlédněte si vlas. Má být hustý a pružný a nemá působit lacině ani se zacuchávat. Řídkému a přehnaně huňatému materiálu se vyhněte. Hlídejte délku. Teddy kabáty se šijí od půli stehen po půli lýtek. Stylistky ženám po padesátce doporučují spíš délku k bokům až do půli stehen a menším ženám kratší modely. S čím ho kombinovat a jak ho udržet hezký
Kabát je výrazný a objemný, a tak ho vyvažte. Hodí se k němu štíhlejší kalhoty, úzké džíny nebo legíny a jen málo doplňků, protože pozornost upoutá už sám kabát.
Časté praní plyši škodí, protože vlas se slepí a zplihne. Většinou stačí kabát vyvětrat a pročesat kartáčem po směru vlasu. Když už ho prát musíte, perte šetrně podle etikety a bez aviváže. Doma ho věšte na široké ramínko, aby si udržel tvar.
Zdroje: https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/best-coats-for-women-over-50/, https://www.styleatacertainage.com/style-at-a-certain-age/best-winter-coats-women-over-50, https://www.womanandhome.com/fashion/teddy-bear-coats-are-here-to-save-your-social-life-this-winter, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-teddy-coat-zamilujte-se-do-medvediho-objeti-40339021, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-schovejte-se-pred-mrazem-do-medvediho-objeti-40309014, https://us.maxmara.com/icon/teddy-coat, https://www.rei.com/learn/expert-advice/how-to-choose-a-fleece-jacket.html, https://www.mountain-equipment.co.uk/pages/fleece-buying-guide, https://www.joybuy.de/blog/womens-teddy-fleece-jacket-guide/XsHIWVza, https://ruesophie.com/blogs/the-style-edit/is-teddy-coat-in-style-2026, https://techsvet.cz/?p=188107