Jak ušetřit tisíce na mobilním tarifu: Návod, jak vyjednat neveřejnou nabídku u operátora

Tisíce korun ročně. Tolik může ušetřit člověk, který málo volá, téměř neposílá SMS a mobilní data skoro nevyužívá, přesto ale platí běžný tarif u O2, T-Mobilu nebo Vodafonu. Veřejné základní tarify velké trojky dnes začínají na 335 korunách u T-Mobilu, 349 korunách u O2 a 440 korunách u Vodafonu. Všechny přitom obsahují také balíček mobilních dat. Proti tomu stojí hlasové tarify virtuálních operátorů: MOBIL21 nabízí 100 minut za 99 korun měsíčně, emtéčko pak 300 minut a 100 SMS za 179 korun. Kdo platí 440 korun měsíčně, ale ve skutečnosti provolá jen 50 minut, zbytečně utrácí stovky korun za služby, které nevyužije. Cesta k úspoře přitom nevede přes žádnou tajnou frázi, ale přes konkrétní postup: znát svou spotřebu, mít připravenou veřejnou alternativu a být ochotný případně odejít.
Co je vlastně „neveřejná nabídka“
Ve veřejných cenících O2, T-Mobilu ani Vodafonu žádný speciální retenční tarif nenajdete. Přesto operátoři mohou zákazníkům nabídnout individuální podmínky, které v běžném ceníku nejsou. Určitým vodítkem jsou jejich vlastní stránky věnované odchodu zákazníků: Vodafone i T-Mobile výslovně vyzývají zákazníky, aby je před odchodem nejprve kontaktovali a pokusili se společně „najít řešení“. O2 má také samostatnou stránku, na které popisuje proces ukončení služeb včetně možnosti storna.
V praxi to znamená, že pokud operátorovi hrozí ztráta zákazníka, může mu nabídnout individuální cenu mimo standardní ceník. Proč takovou nabídku neposkytuje automaticky všem? Protože by tím snížil veřejnou cenu pro celou zákaznickou základnu. Neveřejná nabídka je především nástrojem, jak zákazníka přesvědčit, aby neodešel, nikoli projevem velkorysosti.
Jak zjistit, jestli přeplácíte
Než zvednete telefon a zavoláte operátorovi, potřebujete konkrétní údaje o své spotřebě. Bez nich budete při vyjednávání v nevýhodě.
- Stáhněte si poslední 2–3 vyúčtování. Zjistěte průměrný počet provolaných minut, odeslaných SMS a spotřebovaných mobilních dat.
- Zadejte svou spotřebu do srovnávače ČTÚ. Je bezplatný a nekomerční. Údaje o nabídkách do něj poskytují sami operátoři. Podle uvedených informací proběhla poslední aktualizace stránky 5. listopadu 2026, takže by mělo jít o aktuální přehled českého trhu.
- Porovnejte výsledky se svým současným tarifem. Pokud srovnávač ukazuje nabídky o 150 až 400 korun levnější, máte v ruce konkrétní argument pro jednání s operátorem.
Typický příklad: měsíčně provoláte 80 minut, odešlete 10 SMS a mobilní data téměř nevyužíváte. U MOBIL21 zaplatíte 99 korun za 100 minut. U T-Mobilu stojí nejlevnější veřejný tarif 335 korun a zahrnuje také 5 GB dat a 150 SMS, které nepotřebujete. Rozdíl činí 236 korun měsíčně, tedy 2 832 korun za rok.
Postup vyjednávání krok za krokem
Hovor s operátorem má jasnou strukturu. Nemusíte improvizovat, stačí se předem připravit.
- Připravte si konkrétní čísla. Zjistěte svou průměrnou měsíční spotřebu a cenu konkurenční nabídky, kterou jste našli ve srovnávači nebo přímo na webu virtuálního operátora.
- Zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte prodejnu. Vysvětlete, že zvažujete odchod, protože váš současný tarif neodpovídá tomu, kolik služeb skutečně využíváte.
- Řekněte konkrétní částku. Místo obecného požadavku na slevu zkuste například: „Podle své spotřeby a veřejných nabídek na trhu bych potřeboval tarif přibližně za 150 korun měsíčně. Dokážete mi nabídnout podobné podmínky?“
- Dejte najevo, že jste připraveni odejít. K přenosu čísla potřebujete autorizační kód (OKU). Samotný proces má jasná pravidla stanovená ČTÚ. Nový operátor přenos zpravidla vyřídí za vás a stávající poskytovatel vám v něm nesmí bezdůvodně bránit. Nejde tedy o prázdnou výhrůžku, ale o reálnou možnost.
- Vyžádejte si písemné shrnutí nabídky. Pokud změnu sjednáte po telefonu nebo online, máte právo obdržet shrnutí smlouvy. Než nabídku potvrdíte, zkontrolujte si její podmínky.
Na co si dát pozor po vyjednání
I když operátor nabídne nižší cenu, důležité podmínky se mohou skrývat v detailech.
- Doba určitá. Zkontrolujte, zda vám nevzniká nový smluvní závazek nebo zda se neprodlužuje ten stávající. Vodafone například spojuje 24měsíční závazek s tarifem a zařízením. Při předčasném odchodu pak může být nutné doplatit poskytnutou slevu nebo zbývající splátky.
- Časově omezená cena. O2 uvádí u tarifu NEO+ 10 GB cenu 349 korun na 12 měsíců. Také T-Mobile u svého základního tarifu výslovně uvádí časové omezení nabídky. Vždy se proto ptejte, zda jde o trvalou cenu, nebo zda se po roce zvýší.
- Skryté balíčky. Ověřte si, zda nabídka není podmíněna sjednáním další služby nebo produktu, například O2 Spolu či Vodafone GIGA Kombo.
- Doplatky za zařízení. Pokud telefon splácíte, při předčasném ukončení smlouvy může být nutné doplatit zbývající část ceny.
Úspěch neposuzujte podle procentuální výše slevy, ale podle konečné měsíční ceny, která odpovídá vaší skutečné spotřebě. Sleva 30 % z tarifu, který nepotřebujete, totiž pořád nemusí být výhodná.
Když vyjednávání nevyjde
Žádný operátor veřejně nezaručuje, že vám nabídne výhodnější individuální tarif. Pokud vám jeho nabídka nedává smysl, máte jednoduchou alternativu: požádejte o autorizační kód a přeneste své číslo k operátorovi, jehož veřejný tarif lépe odpovídá vaší spotřebě. Podle pravidel ČTÚ vám původní operátor nesmí v přenosu čísla bránit. Může vám ale vyúčtovat poměrnou část ceny za příslušné fakturační období a případné smluvní doplatky. Samotný přenos čísla tím však zastavit nemůže.
Nejvíce mohou ušetřit lidé, kteří už svým způsobem používání telefonu odpovídají nabídce virtuálních operátorů, ale stále platí drahý tarif u některého z velkých operátorů. Často přitom stačí jediné: podívat se na vlastní vyúčtování, porovnat dostupné nabídky a nebát se změny.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman