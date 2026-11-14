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Jak ušetřit tisíce na mobilním tarifu: Návod, jak vyjednat neveřejnou nabídku u operátora

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Rozdíl mezi veřejným tarifem velké trojky a hlasovým tarifem virtuálního operátora může být 200 až 450 korun měsíčně, tedy 2 400 až 5 400 korun ročně.
O2

O2

Zdroj: O2 España - Telefónica S.A. / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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