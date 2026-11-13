Páteční díl Ulice: Vandina sledovací akce, uražený Evžen a Adriana chce znát pravdu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Jaká bude poslední Ulice tohoto týdne? Dojde na neshody kvůli politice a Vanda bude sledovat Luďka se Sandrou. Adrianě to nedá a chce od Blanky znát pravdu. Neshody u stolu a zamítnutí
Magdu dnes čeká jeden velký podnikatelský krok – zajít do banky a zažádat o úvěr. Podle úřednice v bance by její podnikatelská půjčka mohla vyjít, tak teď už jenom počkat. Petra mrzí, že to s ní večer nemůže ani oslavit, protože jeden ze dvou řidičů onemocněl a on musí jet do Maďarska místo něj. Večer se totiž chystají i s Martinou, Jirkou, Adrianou a Prokopem sejít a udělat si pěkný večer s dobrým jídlem. Magda se pak během společného vaření holkám svěří, že se těší na společnou debatu s Jirkou ohledně politiky. Martina ji prosí, ať to nedělá – Jirka si od toho chce odpočinout.
Magda sice souhlasila, že si to nechá na jinou příležitost, ale dlouho jí to nevydrží. „Jirko, já se tě na to musím zeptat. Jak si do toho mohl jít?“ začne najednou Magda. Ostatní u stolu toto téma řešit nechtějí. Jirka se snaží obhájit své rozhodnutí, že takto bude mít aspoň Soňu a její kroky trochu pod kontrolou a bude moci něco ovlivnit, než jen nečině přihlížet. Jenže Magda se od téma koalice se Soňou odmítá vzdát a dál se do Jirky trefuje, což zcela kazí atmosféru. Nejvíce naštvaná je Martina, která to ani nijak neskrývá. Magdě pak přijde zpráva z banky, úvěr jí neschválili.
Nechce se s tebou tahat o dítě
Luděk Vandě oznámí, že odpoledne jej Sandra veze na rehabilitace. S Esterkou chce pak vyrazit na procházku a ona půjde s nimi, aby se seznámili. Vandě se to nelíbí, ale nic s tím neudělá. Rozhodne se je pak ale zpoza rohu sledovat. Skrývá se za stromy a keře, ale Luděk si jí všimne. Vanda vytáhne deku pro Esterku jako výmluvu, proč je vyhledala.
Sandra si ji pak vezme stranou. Svěří se jí, že chápe, jak je to pro ni nepříjemné a rozhodně jí nechce nijak konkurovat. Pořád pro ni bude jen cizí teta. Nabízí jí pak i pomoc, protože sama měla nedávno gynekologickou operaci a ví, jak to bylo poté náročné, ale Vanda ji rázně odmítne. „Slyšela si ji? Nechce se s tebou tahat o dítě!“ vyjede na Vandu Luděk poté, co Sandra raději rychle zmizí.
Adriana chce znát pravdu
Adriana zavítá k Blance domů. Včera jí přišlo, že je u nich doma dusno a chce vědět, jestli nemají s Evženem nějakou krizi. Podle Blanky se žádné drama nekoná a zajímá se, jak jsou na tom s Klárkou. Adriana se svěří, že podle psycholožky si Klárka vynucuje pozornost, ale dost nešikovným způsobem. Když dorazí Evžen, Adriana oba prosí, aby už na vábničku netroubili, protože dnes to bylo zase slyšet přes celý dům a někdo by si mohl stěžovat. Oba se omlouvají, ale jsou v tom nevinně. Musela to být Kristýna s Danielou a Denisem.
Večer Evžen prohlásí, že jej mrzí, jak si z něj kvůli jeho novému koníčku dělají všichni srandu. Blanka se mu snaží naznačit, že myslivost je pro něj důležitější než například ona a že to včerejší vábení nebylo ze srandy, ale že jej vážně vábila do ložnice. „A já blbec to nepochopil,“ dojde to Evženovi a snaží se svoji chybu napravit.
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