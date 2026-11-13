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Páteční díl Ulice: Vandina sledovací akce, uražený Evžen a Adriana chce znát pravdu

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Jaká bude poslední Ulice tohoto týdne? Dojde na neshody kvůli politice a Vanda bude sledovat Luďka se Sandrou. Adrianě to nedá a chce od Blanky znát pravdu.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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