Příští týden v seriálu Ulice: Pomsta Čechové, experiment Matěje a Adély a riskantní krok

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese hodně vyhrocené situace. Radek Mastný drsně narazí na pomstu Soni Čechové a tajný experiment Matěje s Adélou skončí velkým ranním průšvihem. Zásadní zlomy ale čekají i na další obyvatele oblíbené čtvrti. Následky nepovedeného večera
Matěj s Adélou si chtěli udělat zpestření dne a sáhli po neznámém prostředku na uvolnění. Ranní probuzení je ale rychle vrátí do kruté reality. O jejich prohřešku se velmi brzy dozvídá Anežka, která se po čase opět vrátila domů, a oba hříšníci mají co vysvětlovat. Získat zpět ztracenou důvěru po takovém excesu nebude pro nikoho zúčastněného vůbec jednoduché a ruku k dílu bude muset přiložit i Matouš.
Nebezpečná politická hra
Radek Mastný se pokusil za zády Soni Čechové rozeštvat její spojenectví s Jirkou Hložánkem. Nová starostka ale jeho plány odhalila včas a připravila si opravdu tvrdou odvetu. Zmocnila se informací o citlivém místě svého soka a postavila ho před krutou volbu. Mastný musí začít poslouchat její pravidla, jinak riskuje samotnou existenci své organizace Druhá šance.
Rozpad tradičních plánů
Listopadový státní svátek býval u Hruškových vždy vyhrazený společnému výletu a návštěvě rodinného hrobu. Letošní rok přináší tvrdé procitnutí. Kamila zjišťuje, že si zbytek rodiny zařídil vlastní program a na společně strávené chvíle nikdo nemyslel. Z letargie ji nakonec dostane Karla Marečková s radou, aby konečně udělala něco sama pro sebe.
Riskantní krok pro firmu
Petr Dvořák ztrácí motivaci k dalšímu podnikání a kvůli vyčerpání z neustálých sporů uvažuje o úplném konci. Magda má na věc zcela opačný názor a přichází s velmi odvážným řešením. Chce se stát plnohodnotnou partnerkou a na záchranu společného byznysu rozjela plán. Bude muset vynaložit veškerou energii k tomu, aby svého společníka o smysluplnosti tohoto kroku přesvědčila.
Lákavá nabídka v Berlíně
Jirka Herman netrpělivě očekává návrat své manželky ze zahraničí. Gábina odjížděla do Německa pevně rozhodnutá lukrativní práci odmítnout a plně se věnovat rodině. Během pobytu ovšem svůj postoj přehodnotila a začala vážně uvažovat o přijetí nabídnuté šance. Jirka musí zkousnout obrovské zklamání a Gábina pevně věří v jeho finální podporu. Jenže se ukáže, že to nebude vůbec jednoduché ani pro jednoho a krize je na spadnutí.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).