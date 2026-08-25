Byla Lucy vlastně Homo? Nový návrh chce překreslit rodokmen člověka a zrušit hranici, kterou používáme celé století

Australský biologický antropolog Ian Towle z Monash University nyní navrhuje radikální změnu: sloučit druhy dnes řazené do rodů Australopithecus a Paranthropus s rodem Homo. Pokud by se jeho návrh prosadil, jedna z nejslavnějších postav lidského rodokmenu by už nebyla Australopithecus afarensis, ale patřila by do stejného rodu jako my.
Neznamenalo by to, že Lucy byla moderním člověkem.
Ani že byla nutně naším přímým předkem.
Znamenalo by to něco jiného a možná zajímavějšího: že hranice, kterou jsme více než sto let kreslili mezi „nimi“ a „námi“, možná nikdy v přírodě skutečně neexistovala tak ostře, jak naznačují naše učebnice.
Towle svůj návrh publikoval v srpnu 2026 v American Journal of Biological Anthropology. Zatím jde o argument jednoho výzkumníka, nikoli o nový vědecký konsenzus. Staví však na problému, který paleoantropology zaměstnává už dlouho: čím více fosilií objevujeme, tím obtížnější je říci, co vlastně musí dávný hominin mít, aby směla jeho jmenovka začínat slovem Homo.
Dlouho jsme měli docela pohodlnou odpověď: velký mozek, nástroje a lidská chůze
Rod Homo tradičně působil jako poměrně jasná kategorie. Australopitékové měli menší mozky, některé primitivnější tělesné znaky a část života pravděpodobně stále trávili ve stromech.
Pak se někdy před několika miliony let měl objevit Homo. Větší mozek. Modernější tělo. Lepší chůze po dvou. Nástroje. Postupně složitější chování. A nakonec Homo sapiens.
Je to nádherně přehledný příběh. Jenže evoluce nemá povinnost být přehledná. Nové fosilie během posledních desetiletí začaly jednotlivé hranice jednu po druhé rozmazávat.
Například velký mozek už nelze použít jako jednoduchou vstupenku do rodu Homo. Homo floresiensis, slavný „hobit“ z indonéského ostrova Flores, měl velmi malý mozek. Stejně problematický je Homo naledi, který kombinoval relativně malou mozkovnu s některými znaky typickými pro rod Homo.
Ani nástroje už nám čistou hranici neposkytnou. Nejstarší známé kamenné nástroje jsou starší než nejstarší všeobecně přijímaní zástupci rodu Homo. A novější objevy stále více ukazují, že manipulace s předměty a možná i výroba nástrojů nemusela být výsadou našeho rodu. Přehled paleobiologie australopitéků například uvádí důkazy, že někteří mohli kamenné nástroje používat. A loni přišel ještě zajímavější problém.
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Paranthropus měl vypadat jako evoluční slepá ulička. Jeho ruka ale začala být nepříjemně „lidská“
Rod Paranthropus patří k nejsnáze rozpoznatelným dávným homininům. Robustní lebka. Mohutné čelisti. Obrovské stoličky.
Na starších rekonstrukcích skoro ukázková vedlejší větev lidské evoluce – specialista s obrovským žvýkacím aparátem, zatímco vedle něj se měl rozvíjet flexibilnější a inteligentnější Homo. Jenže v roce 2025 vědci popsali první fosilní ruku, kterou lze přesvědčivě spojit s druhem Paranthropus boisei.
A zjistili, že měla několik anatomických vlastností umožňujících poměrně účinné uchopení a manipulaci. Autoři v Nature uzavřeli, že její stavba byla slučitelná s možností určité formy výroby či používání nástrojů – byť nebyla totožná s rukou pozdějších lidí. Letos se obraz ještě zkomplikoval.
Z přibližně 1,43 milionu let starých stop v severní Keni výzkumníci usuzují, že osm jedinců pravděpodobně patřících Paranthropus boisei kráčelo stejným směrem po dávném břehu jezera. Někteří jedinci mohli dosahovat přibližně 1,8 metru a 75 kilogramů – tedy podstatně většího těla, než jaké starší rekonstrukce tohoto druhu často předpokládaly.
Najednou se z „robustního bratrance s velkými zuby“ stává tvor, který chodil vzpřímeně, mohl mít lidsky působící tělesné proporce a jeho ruka byla schopná poměrně sofistikované manipulace.
To z něj samozřejmě nedělá moderního člověka. Ale komplikuje to snahu najít jednoduchý znak, který by řekl: Tady končí Paranthropus. A tady začíná Homo.
Lucy zase rozbíjí představu o jednoduchém přechodu od stromu k zemi
Podobný problém existuje u australopitéků. Lucy žila přibližně před 3,2 milionu let a patřila k druhu Australopithecus afarensis. Chodila po dvou, ale její kostra zároveň nese znaky naznačující, že lezení po stromech stále hrálo v životě jejího druhu určitou roli.
To dlouho dobře zapadalo do obrazu „mezistupně“. Jenže evoluce pohybu se ukazuje jako mozaika. Různé části těla se neměnily stejnou rychlostí a různé linie mohly kombinovat starší a novější znaky úplně jinak. Některé formy rodu Homo si například také zachovaly anatomii naznačující významné lezení.
Towle právě tento jev považuje za jeden z hlavních důvodů, proč tradiční systém přestává fungovat. V evoluci totiž nemusí vzniknout celý „balíček lidskosti“ najednou. Nejprve chůze. Potom ruce. Potom mozek. Potom technologie.
Takovou posloupnost by učebnice milovala. Skutečnost spíš připomíná míchání karet. Jeden druh dostane modernější chodidlo, ale stále dobře šplhá. Jiný má malý mozek, ale překvapivě moderní ruku. Další má obrovské zuby, ale možná používá nástroje. A vlastnosti, které jsme považovali za podpis rodu Homo, se objevují v různých kombinacích i mimo něj.
Největší problém se jmenuje Australopithecus: možná vůbec netvoří jednu skutečnou větev
A tady se dostáváme k samotnému jádru Towleova argumentu. Moderní biologická klasifikace se stále více snaží, aby pojmenované skupiny odpovídaly skutečným evolučním větvím.
Ideální skupina zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky. Takové skupině se říká klad.
Představme si rodinný strom. Pokud vezmeme jednu prababičku a všechny její potomky, máme skutečnou větev. Pokud ale vytvoříme skupinu „všichni menší příbuzní, kteří nosili brýle“, mohou si být členové podobní, ale nemusí tvořit jednu větev rodiny. A přesně to může být problém Australopithecus.
Rozsáhlé fylogenetické analýzy podle Towlea opakovaně naznačují, že druhy, které do tohoto rodu řadíme, nemusejí být navzájem bližšími příbuznými než některé z nich s pozdějšími druhy Homo nebo Paranthropus. Australopithecus by tak mohl být spíš takzvaným „grade“ – skupinou organismů spojených podobným stupněm anatomického vývoje – než skutečnou jednou větví.
A to je taxonomicky nepříjemné. Představme si totiž, že Lucy je bližší předkům některých druhů Homo než jinému tvorovi, kterému také říkáme Australopithecus. Pak název vytváří dojem příbuznosti, která možná neodpovídá realitě.
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Tak proč je jednoduše nerozdělit do více rodů?
To by byla jedna možnost. A paleoantropologové ji skutečně opakovaně navrhovali. Některé druhy dnes řazené do Australopithecus byly v minulosti přesouvány nebo navrhovány k přesunu do dalších rodů. Pro A. afarensis se například objevovalo jméno Praeanthropus a samotná klasifikace australopitéků má dlouhou historii sporů.
Jenže tím vzniká opačný problém. Čím detailněji chceme každou evoluční větev označit vlastním rodem, tím více jmen potřebujeme – a tím více se taxonomie mění pokaždé, když nová fosilie změní naše představy o vztazích.
Towle proto navrhuje opačný přístup. Místo dalšího dělení všechno spojit. Australopithecus. Paranthropus. Homo. Jedna širší evoluční větev. Jeden rod: Homo.
Podle jeho návrhu by zahrnoval příslušníky naší evoluční větve zhruba za posledních čtyři až pět milionů let.
A tady samozřejmě přichází Lucy. Pokud by byla její současná taxonomická pozice přenesena do takto širokého rodu, druh dnes označovaný jako Australopithecus afarensis by patřil do Homo.
To je jedna z těch změn, které vypadají na první pohled téměř absurdně. Jen proto, že jsme si za století zvykli, že slovo Homo znamená něco mnohem užšího.
Znamenalo by to, že Lucy byla „člověk“?
Ne. A právě tady může jazyk dělat velký zmatek. Homo je taxonomický rod. „Člověk“ je slovo, kterému v běžné řeči přikládáme mnohem více významů.
Pokud bychom Lucy přesunuli do Homo, její mozek by se tím nezvětšil. Její anatomie by se nezměnila. Nezačala by vyrábět mobilní telefony. Změnila by se pouze naše jmenovka, kterou používáme k vyjádření evolučních vztahů.
Je to podobné jako zjištění, že velryby patří mezi sudokopytníky. Velryba se tím nestane jelenem.
Klasifikace pouze vyjadřuje, že evoluční historie skupiny je jiná, než jsme si kdysi představovali. A přesně tady je na Towleově návrhu něco mnohem důležitějšího než slovní hra.
Naše názvy nám možná nenápadně namluvily, že evoluce člověka byla žebřík
Australopithecus. Homo habilis. Homo erectus. Neandertálec. Homo sapiens. Když jsou tyto názvy poskládány za sebe, velmi snadno vznikne obraz evolučního průvodu. Jedna primitivnější forma se postupně mění ve stále modernější.
Jenže fosilní záznam tento model už dávno rozbil. Před několika miliony let žilo současně více různých homininů. Paranthropové existovali vedle raného Homo. Různé formy australopitéků se časově překrývaly. A mnohem později sdíleli planetu Homo sapiens, neandertálci, denisované a další populace, které se navíc mezi sebou křížily.
Lidská evoluce není žebřík. Je to keř plný větví, z nichž většina skončila. Towle tvrdí, že současné názvosloví může tyto vztahy skrývat a zároveň příliš zdůrazňovat rozdíl mezi údajně „primitivními“ australopitéky a „pokročilým“ Homo.
To není jen filozofická připomínka. Jméno, které fosilii dáme, ovlivňuje otázky, které si o ní klademe. Když najdeme nástroj vedle kostí Homo, automaticky nás napadne jeho výroba. Když stejný nástroj leží vedle Paranthropa, desetiletí jsme spíš hledali vysvětlení, proč ho asi vyrobil někdo jiný.
A právě tak mohou taxonomické škatulky nenápadně ovlivňovat interpretaci důkazů.
Jenže společný rod Homo by vytvořil zase úplně opačný problém
Towleův návrh není bez ceny. A sám ji přiznává. Pokud bychom pod Homo schovali organismy od Lucy přes obrovsky ozubeného Paranthropa až po nás, rod by se stal mimořádně rozmanitým.
Ztratili bychom některé praktické informace, které dnešní názvy předávají okamžitě. Když paleoantropolog řekne Paranthropus, kolega ví, že mluví o velmi specifické skupině s výrazným žvýkacím aparátem. Když řekne pozdní Homo, představí si úplně jinou ekologii a anatomii.
Pod jediným rodovým názvem by tyto hluboké rozdíly zůstaly zachované pouze na úrovni druhů a dalších popisů. A existuje i úplně jiná filozofie.
Paleoantropologové Bernard Wood a Mark Collard například už v roce 1999 argumentovali v opačném směru: Homo by měl být užší, protože některé rané druhy do něj nemusí podle anatomie a způsobu života patřit.
Jinými slovy, spor není pouze: „Má Towle pravdu?“ Ale: Co vlastně chceme, aby slovo rod v lidské evoluci znamenalo? Jednu velkou skutečnou větev? Nebo skupinu organismů, které si zároveň musí být dostatečně podobné anatomicky a ekologicky? Na to neexistuje jednoduché přírodní číslo, které by šlo změřit posuvným měřítkem.
Příroda totiž žádné rody nepojmenovává
Tohle je možná nejzajímavější věc na celé debatě. Druh, rod, čeleď – jsou to lidské nástroje pro organizaci živého světa. Evoluce neudělá jednoho rána: „Od této generace začíná nový rod.“
Populace se mění postupně. Rozdělují se. Znovu se setkávají. Někdy si vyměňují geny. Některé znaky se vyvíjejí rychle, jiné pomalu. A po milionech let se paleontologové snaží z několika čelistí, zubů, lebek a kostí rekonstruovat celé větvení tohoto procesu.
U žijících druhů nám dnes výrazně pomáhá DNA. U většiny takto starých afrických homininů ji nemáme.
Jejich vztahy proto rekonstruujeme především z anatomie – tedy právě z vlastností, o nichž už víme, že mohou vzniknout nezávisle v různých liniích nebo vytvářet mozaikovité kombinace. Proto se může klasifikace měnit i bez objevu „nového člověka“. Někdy stačí pochopit staré fosilie jinak.
Takže od zítřka přepisujeme Lucy na Homo?
Rozhodně ne. Towleova práce je návrhem na revizi taxonomie, nikoli hlasováním, které právě skončilo. Jeden článek nemění mezinárodní pojmenování fosilií. A paleontologická taxonomie navíc nemá žádný jednoduchý úřad, který by jedním rozhodnutím přepsal všechny učebnice.
Návrh musí projít odbornou debatou. Další výzkumníci budou zkoumat, zda skutečně vytváří evolučně soudržnější skupinu, zda příliš nezplošťuje důležité rozdíly a jak dobře odpovídá různým hypotézám o příbuznosti jednotlivých fosilií.
Je tedy docela možné, že se Australopithecus afarensis bude ještě dlouho jmenovat Australopithecus afarensis. Ale právě proto je Towleův článek zajímavý. Ne protože právě definitivně přejmenoval Lucy. Ale protože nutí položit mnohem nepříjemnější otázku:
Dokážeme vůbec říct, kde přesně začíná Homo? A čím více fosilií máme, tím méně samozřejmá odpověď zní.
Možná jsme nehledali vznik člověka. Hledali jsme hranici, kterou jsme si sami nakreslili
Po desítky let patřila k největším otázkám paleoantropologie věta: Kdy se objevil rod Homo? Je to intuitivní otázka. Někde musel přece existovat první skutečný člen našeho rodu.
Towleova práce ale nabízí provokativnější možnost. Možná nejde pouze o to, že zatím neznáme dost fosilií. Možná očekáváme, že příroda vytvořila ostrou hranici tam, kde probíhala dlouhá, rozvětvená a mozaikovitá evoluce.
Lucy chodila po dvou, ale stále měla řadu archaických znaků. Paranthropus měl fantasticky specializované zuby, ale ruku schopnou překvapivě lidského úchopu.
Někteří zástupci Homo měli malé mozky. Nástroje se objevily ještě před klasickým Homo.
Vlastnosti, které jsme kdysi seřadili do úhledné posloupnosti, jsou rozeseté napříč větvemi. A tak se nakonec možná nebudeme ptát, kdy přesně se „opičí předek“ změnil v člověka. Spíš budeme muset přijmout něco méně dramatického, ale evolučně mnohem realističtějšího: žádný jediný okamžik možná nikdy neexistoval.
Na počátku našeho příběhu nebyla čára. Byl hustý keř příbuzných tvorů, kteří v různých kombinacích získávali vlastnosti, jež dnes považujeme za lidské. A jestli nakonec všechny nazveme Homo, nebo zachováme několik rodů, je do jisté míry otázkou taxonomie.
To nejpodstatnější už však fosilie říkají nyní: my a „oni“ jsme si možná vždy byli evolučně mnohem blíž, než naznačovaly jmenovky na muzejních vitrínách.
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Zdroje: Kód Enigma [1], American Journal of Biological Anthropology – Ian Towle, „Clades, Grades, and the Genus Problem: A Case for Revising Hominin Taxonomy“ [2], Monash University – „Rethinking how we name and classify our human ancestors following recent evolutionary discoveries“ [3], Nature – „Reappraising the palaeobiology of Australopithecus“ [4], Nature – „New fossils reveal the hand of Paranthropus boisei“ [5], Max Planck Society – „Fossil footprints reveal body size and group dynamics of 1.4-million-year-old human relative“ [6], Journal of Anatomy – „The hominin fossil record: taxa, grades and clades“ [7], img AI generated