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Byla Lucy vlastně Homo? Nový návrh chce překreslit rodokmen člověka a zrušit hranici, kterou používáme celé století

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Lucy patří k nejslavnějším fosiliím lidské evoluce. Když její částečnou kostru našli v Etiopii v roce 1974, dostala místo v rodu Australopithecus – mezi tvory, kteří už chodili po dvou, ale stále stáli jakoby na druhé straně pomyslné hranice oddělující „opičí předky“ od skutečných lidí rodu Homo. Jenže možná je problém právě v té hranici.
Byla Lucy vlastně Homo? Nový návrh chce překreslit rodokmen člověka a zrušit hranici, kterou používáme celé století

Byla Lucy vlastně Homo? Nový návrh chce překreslit rodokmen člověka a zrušit hranici, kterou používáme celé století

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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