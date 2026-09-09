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Heřmánek je šetrným pomocníkem z přírody. Podle některých poznatků může přispívat také k lepší regulaci krevního cukru

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Vysoký cukr v krvi je příčinou mnohých zdravotních komplikací od cukrovky, přes některé typy rakoviny, až k vysokému krevnímu tlaku. Civilizační choroby jsou nemoci, které vznikají tzv. z „blahobytu“. Lidé konzumují nezdravé potraviny plné cukru, málo sportují a vznikají u nich možná rizika. Cukr ve své krvi ale můžete jednoduše snížit, poradíme vám jak na to.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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