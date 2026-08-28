Kdo má doma tenhle ruční šlehač po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

V zásuvce plné staré veteše se občas krčí věc, kterou by dnes leckdo bez rozmýšlení hodil do koše. Kovový šlehač s kličkou, co roztáčel dvě metly, dřív patřil do každé kuchyně. Než se ho ale zbavíte, prohlédněte si ho pořádně. Mezi milovníky kuchyňského retra se z něj totiž stal vyhledávaný kousek a některé exempláře mění majitele za částky, které vás nejspíš zaskočí.
Podle čeho sběratel pozná cenný kus
Věk sám o sobě z nástroje poklad neudělá. Rozhoduje hlavně to, v jaké je kondici, a hodnotitel si všímá tří věcí. Nejdřív povrchu: drží se na něm ještě původní lak nebo smalt, nebo je kov odřený a plný rýh? Pak samotného mechanismu, u kterého se metly mají roztáčet svižně a bez házení. A do třetice ozubeného převodu, jehož kolečka nesmí mít ulomené zuby ani přeskakovat.
Na výsledné částce se podepíše i to, co ke šlehači zůstalo přibalené. Dobová krabice nebo tištěný návod umí částku klidně zvednout na dvojnásobek. Připlatí se také za jméno vyražené do kovu. U sběratelů mají navrch německé dílny, kde je řemeslná preciznost vidět na každém detailu, často padne třeba jméno Dr. Oetker.
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Na obyčejném ošoupaném strojku se zbohatnout nedá. V bazaru nebo v inzerátu za něj naskočí sotva 100 až 200 korun. Za lepší, udržovaný kus lidé dají zhruba 500 až 700 korun. Napínavější je to až v aukcích, kde solidně zachovalý kousek najde nového majitele nejčastěji v pásmu 800 až 3 000 korun.
Na samém vrcholu stojí rarity. Za bezvadně dochovaný mechanický šlehač z doby před druhou světovou válkou dá sběratel i 5 000 korun. Tak vysoko se ale cena dostane většinou jen tehdy, když se na jeden kus v online aukci upne hned několik kupců a začnou se přetahovat.
Cenová pásma přehledně shrnuje následující tabulka:
Stav a místo prodeje Kolik za šlehač dostanete Obyčejný ošoupaný kus v bazaru nebo inzerátu 100 až 200 Kč Lepší, udržovaný model 500 až 700 Kč Solidně zachovalý kus v dražbě 800 až 3 000 Kč Bezvadná mechanická rarita z doby před druhou světovou válkou až 5 000 Kč Předválečné kousky letí nejvíc Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě
Roky hrají zásadní roli. Poptávka se točí hlavně kolem šlehačů z prvních desetiletí dvacátého století. Tehdejší kuchyňské náčiní vznikalo poctivě, s výhledem na to, že poslouží i vnukům. Nejžádanější jsou kousky z německých a francouzských dílen a z prvorepublikové výroby.
S érou socialismu přitom klikový šlehač vůbec nesouvisí. Vznikl ve Spojených státech kolem poloviny 19. století a k nám dorazil se zpožděním, doma se zabydlel teprve v minulém století. Konec mu udělaly elektrické mixéry. Tuzemské domácnosti je poprvé masově poznaly na začátku šedesátých let pod značkou ETA Pragomix Special. Ruční kus tehdy zmizel kdesi vzadu v šuplíku a na celá desetiletí ho lidé pustili z hlavy. Právě proto je dnes pěkně zachovalých exemplářů čím dál míň.
Nejhorší, co můžete udělat, je drhnout ho chemií
Kupodivu tomu nejčastěji uškodí sám majitel. Ve snaze vrátit zašlému kovu lesk vytáhne to nejagresivnější, co má ve skříňce pod dřezem. Jenže lak i smalt, kterými byly staré kusy chráněné, takový nátlak nepromíjejí. Stačí jedno pořádné vydrhnutí a z původního vzhledu toho moc nezůstane, s čímž cena spadne o pořádný kus.
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Tmavší nádech a jemné oděrky přitom nejsou žádná vada. Odborníci pro ně mají výraz patina a berou je jako důkaz, že kousku je opravdu pěkných pár desítek let. Levná moderní kopie takovou stopu času nabídnout nedokáže. Pokud u svého šlehače tápete, jak je vlastně starý, s čištěním raději vůbec nezačínejte a ukažte ho znalci.
Proč se staré náčiní znovu vrací
Šlehač zdaleka není jediná věc ze socialistické domácnosti, po které jde dnes poptávka nahoru. Sběratelé shánějí i staré sklo, drobné plastové serepetičky nebo nádobí, které dřív bez lítosti končilo v koši. A nejsou to jenom pamětníci. Zálibu v těchto věcech objevuje i mladší generace, které učaroval syrový, neokázalý design sedmdesátých a osmdesátých let. Obyčejné věci z tehdejších kuchyní berou jako poctivý doklad své doby.
Poptávka po starém nádobí a drobnostech z minulých dekád roste, shánějí je i mladí lidé okouzlení retro designem. Ilustrační foto. Zdroj: Mats Hagwall / Unsplash.
Leckdo si navíc takový šlehač pořídí rovnou k používání. S ruční klikou má člověk celý proces víc pod palcem, což se hodí hlavně u krémů, kde jde o správnou hustotu. Pokud podobný kousek doma objevíte a chcete ho zpeněžit, nabídněte ho přes aukční portál se starožitnostmi nebo v komunitě sběratelů. V nejbližším bazaru za výkladem dostanete obvykle jen zlomek skutečné ceny. A hlavně pořiďte ostré fotky ze všech stran a přiznejte i vady, upřímná nabídka nakonec vynese víc.
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Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/kdo-vlastni-tento-stary-typ-rucniho-slehace-na-klicku-drzi-v-ruce-poklad-sberatele-kuchynskeho-retra-za-nej-dnes-plati-tisice, https://www.dotyk.cz/lifestyle/retro-nadobi-uranove-sklo-cena/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/mydlenka-socialismus-sberatelstvi/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/retro/kde-se-vzal-v-cechach-mixer-tady-je-jeho-historie/, https://www.tiscali.cz/rucni-slehac-stal-v-kazde-socialisticke-kuchyni-dnes-za-1-model-daji-sberatele-i-5-000-kc-696349