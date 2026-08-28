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Kdo má doma tenhle ruční šlehač po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

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Dennívýzva
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V zásuvce plné staré veteše se občas krčí věc, kterou by dnes leckdo bez rozmýšlení hodil do koše. Kovový šlehač s kličkou, co roztáčel dvě metly, dřív patřil do každé...
Kdo má doma tenhle ruční šlehač po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Kdo má doma tenhle ruční šlehač po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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