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Češi vůbec netuší, o kolik se jim sníží důchod, když rok před odchodem nepracují. Může je to stát i 5 112 Kč

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Poslední rok před penzí stráví v evidenci úřadu práce velká část lidí. […]
Češi vůbec netuší, o kolik se jim sníží důchod, když rok před odchodem nepracují. Může je to stát i 5 112 Kč

Češi vůbec netuší, o kolik se jim sníží důchod, když rok před odchodem nepracují. Může je to stát i 5 112 Kč

Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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