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RegioJet na trati do Hradce? Cestující se bojí horší kvality

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Možný příchod RegioJetu na rychlíkovou linku mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem vyvolal obavy cestujících i zaměstnanců Českých drah. Někteří se bojí zhoršení služeb, další mají strach o práci. Ministerstvo dopravy pro Hradeckou Drbnu uvedlo, že vítěz soutěže zatím není známý a případný nový dopravce bude muset splnit požadované standardy.
Vedle Českých drah se o linku R10 uchází také RegioJet.

Vedle Českých drah se o linku R10 uchází také RegioJet.

Zdroj: RegioJet
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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