RegioJet na trati do Hradce? Cestující se bojí horší kvality

Rychlíky Hradečan a Krakonoš by od prosince 2028 nemusel provozovat dosavadní dopravce. Vedle Českých drah se o linku R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem uchází také RegioJet, který předložil levnější nabídku.
Možná změna dopravce ale vyvolala rozruch. Na sociálních sítích se objevují obavy, že by se cestování zhoršilo. Nejistota panuje také mezi zaměstnanci Českých drah.
„Jsem vlakvedoucí ČD v Hradci. Výrazně by klesla kvalita, spousta lidí by přišla o práci,“ napsal redakci jeden ze zaměstnanců. Jde však o jeho obavy, nikoli o potvrzený výsledek soutěže nebo doložený plán propouštění.
Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že rozhodnutí o novém dopravci zatím nepadlo.
„Nabídkové řízení dosud nebylo ukončeno a o výběru dopravce nebylo rozhodnuto. Ministerstvo obdrželo dvě nabídky, které nyní procházejí posouzením a hodnocením,“ uvedla pro Hradeckou Drbnu mluvčí ministerstva Alena Mühl.
Levnější nabídka vítězství nezaručuje
Vítěz soutěže bude muset nasadit klimatizované soupravy s informačním systémem, elektrickými zásuvkami a wi-fi.
Podle serveru Zdopravy.cz činí požadovaná kompenzace Českých drah 523 343 korun za průměrný provozní den. RegioJet nabídl 359 719 korun, tedy přibližně o třetinu méně. Majitel společnosti Radim Jančura serveru potvrdil, že nižší nabídka patří jeho firmě.
Ministerstvo ale upozorňuje, že cena není jediným kritériem.
„Výše požadované kompenzace je jedním z hodnoticích kritérií, není však jediným. Součástí hodnocení jsou také kvalitativní parametry nabídky,“ vysvětlila Mühl.
Jaká pravidla musí dopravce dodržet?
Redakce oslovila RegioJet s otázkami, jaké vlaky by na linku nasadil, jak chce při výrazně nižší nabídce zajistit kvalitu služeb nebo v čem by se cestování lišilo od současného provozu Českých drah. Společnost zatím konkrétní podrobnosti sdělit nechce.
Vítěz soutěže bude muset nasadit klimatizované soupravy s informačním systémem, elektrickými zásuvkami a wi-fi. Ve vlacích musí být dostupné také občerstvení a jejich základní kapacita má činit 300 míst. Podmínkou je rovněž zabezpečovací systém ETCS.
„Nižší požadovaná kompenzace nemůže vést ke snížení kvality pod úroveň stanovenou zadávacími podmínkami,“ uvedla mluvčí ministerstva. Pokud dopravce nebude požadavky dodržovat, hrozí mu sankce.
Soutěž však nevyžaduje nasazení úplně nových vlaků. Soupravy musí v elektrické trakci zvládnout rychlost 140 kilometrů za hodinu, na neelektrifikovaných úsecích pak 100 kilometrů za hodinu. Stanovené požadavky tak představují minimální úroveň služeb, nikoliv záruku, že by cestující případnou změnu dopravce vůbec nepocítili.
Redakce oslovila také RegioJet s otázkami, jaké vlaky by na linku nasadil, jak chce při výrazně nižší nabídce zajistit kvalitu služeb nebo v čem by se cestování lišilo od současného provozu Českých drah. Společnost zatím konkrétní podrobnosti sdělit nechce.
„Rád vám na všechny dotazy podrobně odpovím a představím také, v čem by se s příchodem RegioJetu zlepšilo cestování i služby pro cestující. Podrobnější vyjádření budeme moci poskytnout, jakmile bude o dopravci na lince R10 definitivně rozhodnuto,“ odpověděl mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.
Přechod zaměstnanců soutěž neřeší
Otazníky zůstávají také nad zaměstnanci, kteří dnes rychlíky zajišťují. Pokud by linku převzal RegioJet, nemusel by pracovníky Českých drah automaticky zaměstnat.
„Nabídková dokumentace nepožaduje žádné závazky týkající se oblasti převodu zaměstnanců,“ potvrdila Mühl.
Podle ministerstva je ale provozních pracovníků na železnici obecně nedostatek. Záleželo by proto především na samotných zaměstnancích, zda by zůstali u Českých drah, nebo využili případnou nabídku nového provozovatele.
Nová smlouva má platit šest let s možností prodloužení o další dva. Rychlíky mezi Prahou a Hradcem Králové by měly nadále jezdit každou hodinu, do Trutnova by měl pokračovat každý druhý spoj.