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Majitele karavanu čekalo pořádné překvapení, zabydlel se u něj nezvaný host.

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Dennívýzva
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Otevřená okna vzbudila podezření majitele karavanu. Obytný přívěs nechal na prašném parkovišti U Velkého rybníka v Plzni a byl si jistý, že ho zamkl. Přesto dovnitř pronikl třiačtyřicetiletý muž, který si tam zrovna dával šlofíka. Později vyšlo najevo, že uvnitř už několik dní přebývá.
Majitele karavanu čekalo pořádné překvapení, zabydlel se u něj nezvaný host

Majitele karavanu čekalo pořádné překvapení, zabydlel se u něj nezvaný host

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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