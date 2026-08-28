Ani citron, ani ocet. Nakrájená jablka nezhnědnou díky 1 věci, kterou má doma každý

Nakrájíte jablko na svačinu, na chvíli se vzdálíte a plátky jsou najednou nevzhledně hnědé. Většina lidí v tu chvíli sáhne po citronu. Ten ale dodá ovoci kyselou chuť, kterou ocení málokdo, hlavně ne děti. V každé kuchyni přitom leží jedna úplně obyčejná surovina, díky které plátky zůstanou světlé a jejich chuť se nezmění.
Řešení máte v solničce
Tou surovinou je obyčejná kuchyňská sůl. Postup je jednoduchý:
Do misky nalijte studenou vodu a rozmíchejte v ní zhruba půl lžičky až lžičku soli na hrnek. Nakrájené plátky do roztoku ponořte a nechte je odpočívat pár minut, klidně pět až deset. Pak je stačí propláchnout čistou vodou a osušit. Přečtěte si také: Tenhle zbytek nikdy nelijte do dřezu. Většina Čechů to dělá roky a netuší, co tím způsobuje
Sůl se opláchnutím dostane pryč a na jazyku ji vůbec neucítíte. Plátky zůstanou pěkně světlé i několik hodin. Hodí se to na ovocnou mísu pro návštěvu, do dětské svačinové krabičky nebo do salátu, který chystáte s předstihem a nechcete, aby vám zhnědl dřív, než ho podáte.
Půl lžičky až lžička soli na hrnek studené vody stačí, aby plátky nezhnědly a chuť jablka zůstala beze změny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč sůl zabírá, ale citron udělá jablko kyselým
Aby člověk pochopil, proč to celé funguje, hodí se vědět, co se v rozkrojeném jablku vlastně děje. Za hnědnutí může reakce, které se říká enzymatická oxidace. Jakmile nůž poruší dužinu, dostane se k ní vzduch a kyslík se spojí s polyfenoly, které jablko obsahuje. Celou reakci přitom rozjíždí a urychluje enzym, nejčastěji polyfenoloxidáza. Výsledkem je tmavé barvivo, kterému odborníci říkají rostlinný melanin.
Zpomalit se dá dvěma cestami. Buď omezíte přístup vzduchu, nebo přibrzdíte činnost toho enzymu. Citron sází na kyselost, protože snížení pH oxidaci zdrží, a právě proto zabírá. Zároveň ale ovoci dodá výraznou kyselou příchuť. Sůl pracuje na povrchu plátku a chuť jablka nechává být, což je přesně důvod, proč po ní řada lidí sahá radši.
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Sůl není jediná možnost. Sladší variantou je med. V šálku vlažné vody rozpusťte jeho lžíci, ponořte plátky a po zhruba třech minutách je vyndejte. Med kolem kousků vytvoří tenký ochranný film, hnědnutí zpomalí a jablku navíc dodá jemně sladkou chuť.
Zabírá i obyčejná ledová voda. Ponoření na tři až pět minut nakrátko odřízne ovoce od vzduchu a plátky zůstanou svěží a křupavé. A když jablko krájíte třeba na výlet, můžete rozkrojené díly zase složit k sobě a pevně obalit alobalem nebo fólií, aby se řezné plochy vůbec nedostaly na vzduch.
Přehledně všechny způsoby shrnuje následující tabulka:
Metoda Postup Výsledek Sůl Studená voda s půl lžičkou až lžičkou soli na hrnek, ponořit na pět až deset minut, opláchnout a osušit Chuť jablka se nezmění, sůl na jazyku neucítíte Med Lžíce medu ve vlažné vodě, plátky ponořit asi na tři minuty Jablku dodá jemně sladkou chuť Ledová voda Ponořit plátky na tři až pět minut Plátky zůstanou svěží a křupavé Alobal nebo fólie Rozkrojené díly složit k sobě a pevně obalit Řezné plochy se vůbec nedostanou na vzduch Hnědé jablko klidně snězte Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe
Ještě jedna věc na uklidněnou. Zhnědlé plátky nejsou zkažené. Jde hlavně o vzhled, ovoce je dál jedlé a nic vám neudělá. Časem se sice může proměnit jeho vůně i křupavost, ale samotná tmavá barva žádný důvod k vyhazování není.
Pokud chcete mít nakrájená jablka co nejdéle jako čerstvá, uložte je do vzduchotěsné krabičky a dejte do lednice. Chlad činnost enzymů zpomalí a plátky zůstanou pěkné výrazně déle, než kdyby ležely volně na talíři.
Zdroje: https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/co-zapricinuje-hnednuti-jablek/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-zabranit-hnednuti-jablek/, https://www.petitchef.cz/articles/nakrajene-ovoce-hned-zcerna-seznamte-se-s-praktickymi-zpusoby-jak-ho-uchovat-cerstve-krome-citronu-aid-39072, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-delat-aby-jablka-nezhnedla/, https://www.kafe.cz/deti-rodina/jak-udrzet-nakrajena-jablka-krasna-a-cerstva-zname-ucinny-trik-20190814.html