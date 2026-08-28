Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Loni jsem si pořídil fotovoltaiku. Letos jsem tak naštvaný, že ji snad strhám ze střechy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mělo to být jednoduché. Panel na střechu, úspora na účtech, zelená budoucnost. Jenže pak přišly jarní víkendy, kdy se cena elektřiny propadla pod nulu. A najednou lidé zjistili, že za to, co jejich střecha vyrobí, musí platit.
Loni jsem si pořídil fotovoltaiku. Letos jsem tak naštvaný, že ji snad strhám ze střechy

Loni jsem si pořídil fotovoltaiku. Letos jsem tak naštvaný, že ji snad strhám ze střechy

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ani Hellmann’s, ani Spak. Nejlepší tatarská omáčka ze supermarketů Česka patří k nejlevnějším
Ani Hellmann’s, ani Spak. Nejlepší tatarská omáčka ze supermarketů Česka patří k nejlevnějším
Kdo nechce být ve stáří dementní, v padesáti musí udělat toto
Kdo nechce být ve stáří dementní, v padesáti musí udělat toto

Myslíte, že o vašem mozku rozhodne až důchod? Omyl. Už kolem padesátky stavíte základy budoucí paměti. Tři...

Sladké vody ubývá a mizí z ní život. Světový den jezer upozorňuje na nutnost změny
Sladké vody ubývá a mizí z ní život. Světový den jezer upozorňuje na nutnost změny

Tvoří necelá čtyři procenta zemského povrchu, a přesto představují celých 90 procent veškeré tekuté sladké...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Kdo chce dnes vyhrát, bude muset vytáhnout znalosti ze všech koutů paměti
HOSPODSKÝ KVÍZ: Kdo chce dnes vyhrát, bude muset vytáhnout znalosti ze všech koutů paměti

Dnes si prověříte své znalosti napříč nejrůznějšími obory, aniž bychom vás zatěžovali konkrétními tématy....

Jak reklamovat zboží bez účtenky. Jednoduchý trik vám může zachránit všechny peníze
Jak reklamovat zboží bez účtenky. Jednoduchý trik vám může zachránit všechny peníze

Ztratili jste účtenku a myslíte si, že vadné zboží nemůžete vrátit? Omyl. Zákon vám dává víc možností, než...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.