Kdo má na půdě tuhle plechovou várnici po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni nabízejí i 7 000 Kč

Na půdách a chatách po celém Česku leží tisíce kovových nádob, které dneska většina lidí bere jako starý šrot. Plechová várnice s kohoutkem, ze které se na táboře čepoval sladký čaj a na chalupě nosila voda, přitom zažívá nečekaný comeback. Poptávka po ní roste ze dvou stran, od sběratelů i od lidí, co si domů pořizují doplňky s duší. A leckdo za ni sáhne hlouběji do peněženky, než by babička kdy věřila.
Co je vlastně ta várnice a proč ji máte doma
Várnice je kovová nebo smaltovaná nádoba, obvykle s víkem a výpustí, která sloužila k přenášení a výdeji nápojů i jídla. Vojenské kusy vznikly jako uzavíratelná polní nádoba. Vojáci ji nosili s sebou a používali i k ohřevu jídla na ohništi. Právě z armádních přebytků se pak várnice rozšířily mezi turisty, skauty a chataře.
Kdo zažil pionýrské tábory za socialismu, na várnici nedá dopustit. Ráno u polní kuchyně stála fronta na oslazený čaj nebo šťávu a přesně tenhle výjev se dnes vrací spoustě pamětníků. Časem stejná nádoba doma zapadla, dosloužila jako obyčejný zásobník na vodu a nakonec skončila zastrčená na půdě mezi ostatním nepotřebným nádobím.
Přečtěte si také: Tenhle zbytek nikdy nelijte do dřezu. Většina Čechů to dělá roky a netuší, co tím způsobuje Nádoba, ze které se na táboře čepoval sladký čaj, časem doma zapadla mezi ostatní nepotřebné věci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč se plech a smalt vrací do kuchyní
Bytoví designéři už pár let hlásí hlad po věcech s patinou. Kuchyně vyladěné do industriálního, venkovského nebo severského stylu volají po jednom dvou kusech se stopami používání, a stará kovová várnice se do téhle role hodí náramně. Do kurzu se vedle ní vrátily i další relikvie babiččiny domácnosti, od ručních mixérů přes formy na bábovku až po plechové konve na mléko.
Módní teoretici pro ten návrat mají i pojmenování, grandmillennial. Označuje zálibu mladších ročníků v bytových doplňcích, které jim připomínají návštěvy u prarodičů. Kus, který přežil půl století v provozu, dnes zavání autenticitou, jakou sériové zboží z obchodního domu jen těžko předstírá.
Kolik za várnici sběratelé nabízejí
Tady je potřeba být upřímný. Běžná vojenská nebo polní várnice se v inzerátech prodává za několik stovek korun, obvykle mezi 300 a 1 000 korunami podle stavu a objemu. Takových kusů jsou bazary plné a zázraky od nich čekat nelze.
Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě Běžné polní kusy se v bazarech prodávají za stovky korun, u zachovalých značkových termovárnic jdou ceny až k 7 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jinak je to u zachovalých značkových termovárnic. Za používanou termovárnici od kovovýroby Karafiát ve velmi dobrém stavu dnes prodejci žádají kolem 4 500 korun za desetilitrovou a až 7 000 korun za dvacetilitrovou. Staré plechové dózy od čaje či kávy pak u sběratelů vyjdou zhruba na 750 až 2 500 korun. O ceně rozhoduje hlavně kombinace značky, velikosti a stavu, samotné stáří tolik neváží.
Orientační ceny podle typu shrnuje následující tabulka:
Typ várnice Orientační cena Běžná vojenská nebo polní várnice 300 až 1 000 Kč podle stavu a objemu Termovárnice Karafiát ve velmi dobrém stavu, desetilitrová kolem 4 500 Kč Termovárnice Karafiát ve velmi dobrém stavu, dvacetilitrová až 7 000 Kč Staré plechové dózy od čaje či kávy zhruba 750 až 2 500 Kč Podle čeho poznáte cenný kus
Než odhadnete, co máte doma, prohlédněte si nádobu pořádně ze všech stran. Nejvíc rozhoduje zachovalost. Prorezlý plášť s odchlípnutým lakem stáhne kus na úroveň police s dekoracemi, kdežto pevný smalt, těsnící kohoutek a čitelná značka na dně zájem kupujících zvednou.
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Cenu pak šroubuje vzácnost. Sběratelé připlatí za kousky od méně známých výrobců nebo z krátkého náběhu výroby, po kterém toho na trhu moc nezbylo, a taky za neobvyklé objemy a tvary. Model, kterého se kdysi vychrlily statisíce, nikoho z gauče nezvedne. Bod k dobru přidá i to, když k várnici umíte doložit dobu a místo, odkud pochází.
Než ji odnesete do sběru
Odpusťte si drátěnku i agresivní čisticí prášky. Původní povrch je totiž přesně to, na čem hodnota stojí, a jakmile ho odřete, zbude vám v ruce leštěná rez bez ceny. Když si nejste jistí, nechte očistu na někom, kdo restaurování rozumí, a u opravdu letitého kusu si klidně vyžádejte odborné ocenění.
A hlavně s várnicí neběžte rovnou do sběru ani ji nepouštějte prvnímu zájemci za pár korun. Zajděte na bazary a inzertní weby se starožitnostmi a mrkněte, kolik za podobné nádoby lidé dnes reálně chtějí. Kov, který roky sbíral prach pod trámem, se občas prodá jako ozdoba do něčí kuchyně.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stary-chlebnik-sberatelstvi-cena/, https://www.kvety.cz/zajimavosti/stare-plechovky-kava-caj-mydlo-susenky-kakao-rez-patina-sberatele-hodnota-finance/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46092-pionyrske-tabory-socialismus-vzpominky, https://4fizjo.cz/cze_m_TURISTICKE-VYBAVENI_DOZY-NA-POTRAVINY_Vojenska-varnice-4347.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/varnice/