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V Liberci bude tři dny částečně neprůjezdné Šaldovo náměstí

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V horním centru Liberce bude od soboty pro dopravu tři dny zavřená část Šaldova náměstí, což je jedna z nejvyužívanějších křižovatek ve městě. Do pondělního večera nebudou moci řidiči z náměstí odbočit k nemocnici do Husovy ulice, ani do vedlejší Jablonecké ulice. Radnice o tom informovala na sociální síti. Kvůli uzavírce budou od sobotních 04:00 do půlnoci 31. srpna jezdit po objízdných trasách i autobusové linky MHD číslo 15, 19, 29 a 40.
V Liberci bude tři dny částečně neprůjezdné Šaldovo náměstí

V Liberci bude tři dny částečně neprůjezdné Šaldovo náměstí

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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