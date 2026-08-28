Včelař radí Čechům: med nezcukernatí ani po roce, když ho uložíte s 1 věcí z kuchyně

Zcukernatělý med putuje v mnoha domácnostech rovnou do koše nebo aspoň do lednice. Obě reakce jsou ale zbytečné a tekutého medu se jimi nedočkáte. Existuje jednoduchý způsob, jak ho udržet tekutý a plný chuti klidně déle než rok, a rozhoduje o něm jediná obyčejná věc z vaší kuchyně.
Zcukernatělý med je vlastně dobré znamení
Když med ve sklenici ztuhne a zesvětlá, spousta lidí si myslí, že se zkazil. Krystalizace, lidově zcukernatění, je přitom úplně přirozený pochod. Med je přesycený roztok cukrů a ty jednoduché se v něm dřív nebo později začnou spojovat do drobných krystalků. Jeho složení se u toho vůbec nemění a med zůstává stejně kvalitní a chutný jako čerstvě vytočený.
Krystalizace je u medu přirozený pochod a jeho kvalita i chuť při ní zůstávají stejné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro včelaře je tuhnutí dokonce známkou poctivého medu. Když nějaký med teče jako voda i po dlouhých měsících, bývá za tím přidaná voda nebo přehřátí při zpracování. Poctivý med od včelaře prostě časem zhoustne, a to je v pořádku.
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Nejčastější chyba se odehraje hned po nákupu. Sklenice putuje do lednice s tím, že v chladu přece vydrží nejdéle. Jenže právě chlad krystalizaci urychlí. V chladničce se cukry v medu spojují mnohem rychleji než při pokojové teplotě, takže med ztuhne často během pár týdnů.
Neznamená to, že by se v lednici kazil. Zůstane naprosto v pořádku a dá se běžně jíst. Komu ale vadí lžička zaseklá v tvrdé hroudě, měl by med z chladu vytáhnout. Stejně nevhodné je místo na parapetu zalitém sluncem nebo police hned vedle sporáku, kde teplota zbytečně kolísá.
Tajemství je jedna dobře uzavřená sklenice
A jsme u té jediné věci, na které to celé stojí. Je to obyčejná dobře uzavřená skleněná sklenice, nejlépe rovnou ta původní, ve které jste med koupili. Víčko musí pořádně těsnit, protože med je hygroskopický a dychtivě do sebe nasává vlhkost ze vzduchu. Jakmile podíl vody v medu vyšplhá nad zhruba pětinu, začne kvasit a řídnout.
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Při skladování pak stačí dodržet pár zásad:
odložte sklenici do tmavé kuchyňské skříňky nebo do spíže se stabilní pokojovou teplotou; sáhněte po skle, keramice nebo nerezu a vyhněte se reaktivním kovům jako pozinkovaný plech nebo měď, ve kterých med mění chuť; hlídejte si i lžičku, protože olíznutou nebo špinavou zanesete do medu nečistoty a snáz naskočí plíseň.
Zajímavé je, že vžité doporučení skladovat med potmě nestojí na tak pevných základech, jak se traduje. Ing. Dalibor Titěra, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského v Dole pro web Dům a zahrada uvedl, že mu za víc než čtyřicet let v laboratoři neprošla rukama „žádná vědecká práce o vlivu světla na kvalitu medu”. Škodit prý může hlavně ultrafialové záření, které ale přes sklo nepronikne. Tmavá skříňka pomáhá spíš klidnou a nižší teplotou.
Proč některý med zůstane tekutý celé roky
Ne každý med tuhne stejně rychle a rozhoduje o tom jeho druh. Klíčem je poměr dvou cukrů, hroznového a ovocného:
Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe medy s převahou hroznového cukru, třeba řepkový nebo běžný květový, dokážou zkrystalizovat už pár týdnů po vytočení; u akátového medu vede ovocný cukr, a proto vydrží řídký klidně celé roky; podobně pomalu, v řádu měsíců, houstnou tmavé medovicové medy z lesa.
Kdo chce med, který nezcukernatí do příští sezony, může vsadit rovnou na tyhle odrůdy.
Když med přece jen ztuhne
Dřív nebo později se to stane skoro každému poctivému medu a není důvod cokoli vyhazovat. Ztuhlou hmotu vrátíte do tekuté podoby jemným zahřátím ve vodní lázni. Sklenici vložíte do hrnce s teplou vodou a hlídáte, aby teplota nepřekročila padesát stupňů.
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Vyšší žár medu škodí, ničí v něm enzymy a další cenné látky a zbude jen sladký sirup. Rozehřívejte proto vždy jen tolik medu, kolik spotřebujete během pár týdnů. Čím vícekrát med rozehřejete, tím míň kvality v něm nakonec zůstane.
Zdroje: https://www.beesinpeace.cz/krystalizace-ztekucovani-a-skladovani-medu.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-skladovat-med-tipy-pro-trvanlivost-medu/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/kde-v-kuchyni-skladovat-med-aby-nezcukernatel/, https://www.zavarovacisklo.cz/blog-zavarovani/uchovavani-medu/, https://www.vcelarstvi-domovina.cz/blog/jak-na-skladovani-medu-v-lednici/