Domácí jablečný koláč s krémem, který spojí šťavnaté ovoce a těsto se špetkou vanilky

Jablečných koláčů existuje spousta, od prostých litých až po ty, které se skládají skoro jako dort. Tady je ale řeč o verzi, která je zároveň jablečná i krémová. A působí docela slavnostně, i když stojí na surovinách, jež má doma většina lidí běžně. Podstatný je předem uvařený krém v rendlíku. Ten se pak nalije na těsto a při pečení se s jablky propojí.
těsto zvláční, Jablka vanilka mu dodá domácí cukrářský tón. Takový ten, kvůli kterému se člověk u formy na chvíli zastaví, i když původně jen šel kolem. U nás doma se tenhle koláč peče nejčastěji v kulaté formě o průměru 26 cm, ale fungoval i v menším pekáčku. Bez komplikací.
Recept se dá dost dobře přizpůsobit. Někdy přidám do těsta špetku
, jindy sáhnu místo skořice vanilkového extraktu po obyčejném vanilkovém cukru. A když je jasné, že krém bude mít úspěch, udělám ho prostě víc. Tohle je mimochodem drobnost, která se v podobných receptech objevuje pořád. Jablka a vanilka fungují spolu překvapivě spolehlivě
Jablečné koláče patří mezi recepty, které se doma často předávají skoro automaticky. Jednou je dělala babička na plech, podruhé maminka do dortové formy a pak už si každý drží vlastní variantu. Tady stojí celé těsto hlavně na spojení jednoduchého litého základu a vařeného vanilkového krému. Výsledek není suchý , ale moučník, který je po upečení jemnější a soudržnější. ovocný koláč
Můj tip: Jablka krájejte na menší kostičky, ne na silné plátky. V těstě se rozloží rovnoměrněji a koláč pak půjde lépe krájet. Recept na domácí jablečný koláč s vanilkovým krémem
Doba přípravy: zhruba 20 minut Doba pečení: 30 – 35 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 8 – 10 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na těsto 250 g hladké mouky 150 ml mléka 120 g krupicového cukru 3 vejce 2 ks střední jablka 1 lžička prášku do pečiva 1 lžička vanilkového extraktu nebo 1 balení vanilkového cukru Vanilkový krém 300 ml mléka 70 g krupicového cukru 20 g kukuřičného škrobu 2 vejce 1 lžička vanilkového extraktu nebo 1 balení vanilkového cukru Na dokončení 1 – 2 lžíce moučkového cukru na posypání špetka skořice do těsta, pokud ji máte rádi Postup přípravy vláčného koláče s jablky a vanilkovým krémem
1. Nejprve připravte
vanilkový krém. Do rendlíku dejte vejce, kukuřičný škrob, cukr a vanilkový extrakt. Promíchejte, přilijte mléko a začněte zahřívat na středním plameni. Zdroj: Dvě v troubě, Nejprve si připravíme vanilkový krém.
2. Míchejte bez přestávky. Jakmile začne krém houstnout a krátce
probublávat, nechte ho na plotně ještě asi 2 minuty, aby se škrob dobře provařil. Potom ho odstavte a nechte chvíli vychladnout.
3. Pokud si chcete ulehčit nanášení, přesuňte krém do
cukrářského sáčku, případně aspoň do misky, odkud půjde nabírat lžící. Nemusí být úplně studený, ale vařící už rozhodně ne. Zdroj: Dvě v troubě, Krém si přesuneme do zdobícího sáčku. Troubu předehřejte na 180 °C
4. Dortovou formu o průměru
26 cm vyložte pečicím papírem nebo ji pečlivě vymažte a vysypte.
5. Na těsto vyšlehejte v míse
3 vejce s 120 g cukru do světlejší pěny. Tohle je důležité, protože právě vyšlehaná vejce pomůžou tomu, aby byl korpus jemnější.
6. Přilijte
150 ml mléka a vanilkový extrakt, případně přidejte vanilkový cukr. Krátce promíchejte. Pokud chcete podzimnější verzi, přidejte teď i špetku skořice.
7. Do směsi prosejte
hladkou mouku s práškem do pečiva. Těsto zamíchejte tak, aby v něm nezůstaly suché kapsy mouky, ale zbytečně ho nepřepracujte.
8.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na malé kostičky. Vmíchejte je do těsta rovnoměrně, aby byly v každém kousku, ne jen u dna. Zdroj: Dvě v troubě, Přpravíme si jablečný korpus.
9. Těsto nalijte do připravené formy a povrch lehce uhlaďte. Na něj naneste
vanilkový krém – klidně do pruhů, spirály nebo menších hromádek. Při pečení si sedne, takže není potřeba ho složitě roztírat. Zdroj: Dvě v troubě, Korpus nalijeme do formy s pečícím papírem a na něj naneseme vanilkový krém.
10. Formu dejte do trouby a pečte
30 – 35 minut při 180 °C. Povrch má lehce zezlátnout a střed koláče by měl být upečený, ne tekutý. Pokud trouba peče víc naplno, kontrolujte už kolem třicáté minuty.
11. Upečený koláč nechte ve formě chvíli odpočinout, pak ho vyjměte a nechte úplně vychladnout. Nakonec ho poprašte
moučkovým cukrem. Nejlepší je lehce vychlazený nebo vlažný, podávaný ke kávě. V lednici vydrží do druhého dne bez potíží. Zdroj: Dvě v troubě, Upečený koláč necháme vychladnout a posypeme moučkovým cukrem. Ještě pár rad na závěr k jablečnému koláči s vanilkovým krémem Pokud máte kyselejší jablka, koláč bude svěžejší a krém víc vynikne. Vanilkového krému můžete udělat o něco víc, když chcete výraznější vrstvu nahoře. Po vychladnutí krájejte ostrým nožem, krémová vrstva pak zůstane hezčí. Když chci, aby byl povrch voňavější, smíchám moučkový cukr na posypání s úplně malou špetkou skořice. Není to nijak výrazné, ale u jablek to funguje dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Dvě v troubě