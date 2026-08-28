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Domácí jablečný koláč s krémem, který spojí šťavnaté ovoce a těsto se špetkou vanilky

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Když potřebuji upéct něco ke kávě a nechci si zavařit půl dne v kuchyni, často vyhraje právě jablečný koláč s vanilkovým krémem. Je vláčný, voňavý a stojí na obyčejných surovinách, které mívám doma skoro pořád. Odlišuje ho krém vařený předem v rendlíku, který se dává přímo na těsto a při pečení se krásně propojí s jablky.
Obrázek k receptu s názvem Podzimní klasika: Jablečný koláč s vanilkovým krémem, který spojuje svěží ovoce, křehký základ a hebký krém

Obrázek k receptu s názvem Podzimní klasika: Jablečný koláč s vanilkovým krémem, který spojuje svěží ovoce, křehký základ a hebký krém

Zdroj: Zdroj: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept s názvem podzimní klasika: Jablečný koláč s vanilkovým krémem, který spojuje svěží ovoce, křehký základ a hebký krém
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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