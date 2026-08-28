Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do kynutého těsta a buchty zůstanou vláčné i třetí den

Talíř plný buchet se doma vyprázdní většinou během pár hodin. Potíž nastává u kousků, které přežijí do dalšího dne, protože ztvrdnou a sype se z nich drobek. Dřívějším hospodyním přitom pečivo zůstalo měkké klidně o dva dny déle. Vděčily za to jednomu kroku, na který se dnes v kuchyňském spěchu snadno zapomene.
Proč zbylé buchty tvrdnou a mouka to nespraví
Když buchty druhý den ztvrdnou, hledá se chyba obvykle v těstě. Do směsi, která působí moc řídce, se přisype další mouka v naději, že příště to vyjde líp. Výsledkem bývá gumové, nepoddajné pečivo, protože nadbytek mouky těsto jen zpevní.
Pravá příčina leží jinde. Po vychladnutí se z buchty vlhkost postupně vytrácí do prostoru kolem a škrobová síť uvnitř střídky mezitím tvrdne. Tomuhle procesu se říká stárnutí pečiva. Rozhoduje tedy jediné, a to, jak dlouho těsto vodu ve střídce udrží.
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Právě sem míří finta, na kterou naše babičky nezapomínaly. Do kynutého těsta daly o něco víc tuku, než uvádí obyčejný recept, klidně jen lžíci navíc a nejlépe rozpuštěného.
Rozpuštěný tuk v těstě obklopí jednotlivá zrnka škrobu tenkým filmem. Ten pak funguje jako závora, přes kterou voda uniká mnohem déle, takže střídka vydrží měkká ještě i třetí den. Běžné návody s tukem spíš škudlí, a upečené buchty pak tvrdnou už během prvního večera. Ta přidaná lžíce často dělá rozdíl mezi ztvrdlým a stále vláčným ranním soustem.
Dvě babské finty pro jistý výsledek
Kdo chce mít výsledek pod kontrolou, přidá k tuku dvě staré finty. Ta první se točí kolem vajec. Zkušené hospodyně bílky z receptu ubraly a nahradily je několika žloutky navíc. Právě ve žloutku se soustředí tuk, který střídce dodá lehkost i delší svěžest, zatímco bílek pečivo naopak vysušuje.
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Druhá pomůcka zní kuriózně, ale funguje. Do těsta patří jeden vychladlý vařený brambor nastrouhaný najemno. Jeho škrob se chová jako houba, nejdřív na sebe naváže přebytečnou vlhkost a v následujících dnech ji po dávkách vrací zpátky do pečiva. Střídka tak zůstane poddajná dlouho poté, co by jinak ztvrdla.
Čím těsto promastit
Který tuk zvolíte, až tak nerozhoduje. Podstatné je, aby v těstě nějaký kvalitní byl. Dřív se u nás sahalo nejčastěji po sádle. Na chuti hotové buchty ho nerozeznáte, jediná stopa po něm je příjemně křehký vnitřek. S máslem zase získáte tu typickou vůni pečení, kterou ucítíte, ještě než dojdete do kuchyně.
Svého zastánce má i obyčejný olej. Známý cukrář Josef Maršálek, porotce televizní soutěže Peče celá země, na blogu Tady je doma radí, že do kynutého těsta „je možná lepší dát olej, který je v pokojové teplotě tekutý”. Těsto s ním podle něj drží vláčnost po upečení déle.
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Ať sáhnete po čemkoli, tuk zapracujte až nakonec. Nejdřív nechte mouku spojit s tekutinou a vejci, aby lepek nabobtnal, a teprve pak přidejte tuk. V opačném pořadí se těsto propojí hůř.
Na druhu tuku tolik nezáleží, důležité je, aby v těstě nějaký kvalitní byl a přidal se až nakonec. Ilustrační foto. Zdroj: Tatev Ayvazyan / Unsplash. Aby buchty nevyschly: správné uložení
I to nejlepší těsto se dá pokazit špatným uložením. Dokud jsou buchty teplé, přehoďte přes ně čistou utěrku, ať pod ní zůstane pára a povrch nevysychá. Po úplném vychladnutí je uložte do nádoby, která dobře těsní.
Babičky měly ještě jeden tah. K buchtám do dózy přihodily kousek jablka. Ovoce kolem sebe pomalu vydává vlhkost, a tím pečivu prodlouží svěžest o pěkných pár hodin. Druhý den si tak ukrojíte buchtu, kterou byste od čerstvé skoro nerozeznali.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11803-kynute-buchty-a-kolace-co-pridat-do-testa/, https://www.apetitonline.cz/menu/nad%C3%BDchane-domaci-buchty-11-receptu-tipy-vlacnost, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/buchty-nadychane-testo-postup-recept-marsalek/, https://www.vareni.cz/magazin/jak-na-kynute-testo/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/10-rad-josefa-marsalka-pro-radost-z-peceni/, https://www.tiscali.cz/babicky-to-vedely-1-lzicka-navic-do-testa-a-buchty-zustanou-mekke-i-treti-den-732524