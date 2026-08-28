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Za socialismu stály pětikorunu, teď se po nich sběratelé mohou utlouct a platí 10 000 Kč. Jsou úplně nenápadné

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Zaprášené krabice na půdě mohou ukrývat skutečné poklady. Nenápadný tisk z éry socialismu, který kdysi stál jen pět korun, dnes dokáže vynést až desetitisícovou částku. Záleží však na detailech, které většina lidí vůbec nepostřehne.
Za socialismu stály pětikorunu, teď se po nich sběratelé mohou utlouct a platí 10 000 Kč. Jsou úplně nenápadné

Za socialismu stály pětikorunu, teď se po nich sběratelé mohou utlouct a platí 10 000 Kč. Jsou úplně nenápadné

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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