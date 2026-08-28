Chata bez hypotéky: Mladý muž se rozhodl pro elegantní řešení, které mu teď každý závidí

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Chata bez hypotéky: Mladý muž se rozhodl pro elegantní řešení, které mu teď každý závidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Postavit si bunkr nebo chatrč v lese nemusí být vůbec žádná fuška. A zvládnete to snadno a vlastníma rukama, stejně jako tento šikovný muž.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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