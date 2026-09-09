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S kým žije Richard Genzer? Kvůli mladé brunetce se změnil, přestal pít a zhubnul

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Richard Genzer byl poprvé ženatý s Lindou Finkovou. Nyní žije s novou partnerkou, kvůli které radikálně od základů změnil svůj dosavadní život.
Richard Genzer

Richard Genzer

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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