Alice Bendová poprvé ukázala tvář po faceliftu. Chválu vystřídaly otázky, proč dříve propagovala krémy

Alice Bendová se tento týden pochlubila výsledkem plastické operace obličeje. Dvaapadesátiletá herečka podstoupila deep plane facelift a poprvé před zraky sledujících odhodila kompresní ohlávku. K tomuto radikálnímu kroku ji dovedl předchozí masivní úbytek váhy. Reakce veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat.
Čtyři hodiny na sále
Rozhodnutí svěřit se do péče plastických chirurgů předcházela u Bendové její nedávná tělesná proměna. Během uplynulých dvou let se jí podařilo díky úpravě jídelníčku a pravidelnému cvičení zhubnout jedenadvacet kilogramů. Při výšce sto sedmdesát centimetrů se její váha zastavila na hodnotě sedmapadesát kilogramů.
Rychlá ztráta tělesného tuku se podepsala na celkovém stavu pokožky také v obličejových partiích a na krku. Sama herečka otevřeně přiznala, že uvolněnou kůži by už pouhým cvičením nebo dietou zpět nahoru nedokázala vytáhnout.
Na první slíbený termín operace čekala dlouhý rok a půl a vyhradila si na něj dostatek času. Kvůli dlouho plánovanému zásahu dokonce zrušila veškeré pracovní nasmlouvané povinnosti a psychicky se na velkou změnu pečlivě připravovala. Těsně před stanoveným datem ovšem nečekaně onemocněla a musela celou akci zrušit. Zdlouhavý proces mentální přípravy tak absolvovala podruhé.
Samotný chirurgický úkon nakonec zabral přibližně čtyři hodiny čistého času. Bendová podle vlastních slov po celou dobu pobytu na sále nespala, s operatéry normálně mluvila a dokonce se s nimi dokázala smát.
Odložení obvazů a hojení
O pět dní později se svým příznivcům poprvé pochlubila tváří bez obvazů a se znatelně vypnutou pletí. Celková cenovka podobného zákroku se podle dostupných informací pohybuje od 150 do 350 tisíc korun. Chirurgický zásah zanechal na hereččině tváři podle zveřejněných videozáběrů jen naprosté minimum viditelných modřin. „Doktor zašíval svaly a odstraňoval ten podbradeček,“ popsala Bendová na Instagramu technické detaily náročné úpravy zevnějšku.
Zvědavým sledujícím neváhala zblízka ukázat i velmi čerstvé jizvy schované těsně za ušima a pod spodní čelistí. Svěřila se také s velmi pozitivním zjištěním, že proces hojení v jejím případě vůbec není bolestivý. Největší nepříjemností během úvodní fáze domácí rekonvalescence tak pro ni byla pouze svědivá látková bandáž hlavy, kterou musela nepřetržitě nosit.
Úplné zhojení poškozených tkání pak očekává do jednoho měsíce od návštěvy kliniky. Původně přitom o razantním vylepšení zevnějšku vůbec mluvit nechtěla a plánovala si celou událost nechat striktně pro sebe. Později ovšem své rozhodnutí přehodnotila s jednoduchým odůvodněním, že stárnutí se týká naprosto všech lidí bez rozdílu.
Návrat do dob Sametových vrahů
Zveřejněné záběry a upřímná zpověď vyvolaly na internetu obrovskou vlnu komentářů. Velká část publika neskrývala nadšení nad tím, že hereččina tvář netrpí téměř žádnými otoky. „Na to, že to je pátý den, tak to vypadá moc dobře, žádné otoky. Výsledek je bomba,“ objevilo se mezi reakcemi. Mnohým fanouškům připomněla její současná podoba úspěšný film Sametoví vrazi. Ten se přitom v české produkci natáčel před více než dvaceti lety.
Lidé v komentářích pod videem často psali o úplné dvacítce nebo chválili velmi přirozený vzhled po zákroku. „Jste to pořád vy, ale hezčí,“ zněl další povzbudivý vzkaz. K těmto pochvalným reakcím se přidala i modelka Simona Krainová. Podporovatelé oceňovali především odvahu ukázat syrovou realitu pátý den po tak velkém chirurgickém zásahu. Mnoho žen se v diskuzi rovnou ptalo na kontakt na kliniku a zvažovalo objednání stejné procedury.
Zklamání z propagace
Vedle pochvalných zpráv se pod příspěvkem objevila i velmi ostrá kritika od zklamaných fanynek. Velkému počtu sledujících nesmírně vadilo spojení choulostivého zdravotního tématu s okatou placenou spoluprací. Bendová totiž přímo v textu o svém uzdravování propagovala konkrétní doplňky stravy na podporu imunity a zdravého spánku.
Rýpavé poznámky následně zmiňovaly dříve hojně doporučované krémy nebo omlazovací procedury se zlatými jehlami. Kritičky v diskuzi poukazovaly na to, že tyto zaručené tipy nejspíše nefungují, když nakonec musel pomoci až chirurgický lifting s dlouhou rekonvalescencí. „Takže ty produkty, co jste propagovala na vypnutí pleti, tedy nefungujou? Lžete? Kolik si máme tentokrát připravit penízků?“, zněl jeden z ostřejších dotazů.
Mnohé dlouholeté sledující vyjádřily lítost nad ztrátou její dřívější přirozenosti a nadhledu. V obsáhlejších reakcích zaznívalo, že se herečka vydala na únavný závod s časem. „Přijde mi škoda, když se z přirozené a vtipné ženské postupně stane někdo, kdo se pořád snaží dohonit svoji mladší verzi,“ objevilo se v rozsáhlejším komentáři. Autorka této zprávy zároveň dodala, že se Bendová vydala na závod, který se vlastně nedá vyhrát.
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