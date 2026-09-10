Ano, šéfe: Pohlreicha pozvali štamgasti. Bývalý politik, kterému hospoda patří, o tom neví

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Ano, šéfe: Pohlreicha pozvali štamgasti. Bývalý politik, kterému hospoda patří, o tom nevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Další díl Ano, šéfe! představí naprosto chaotický podnik ve středočeských Jincích. Majitelem je bývalý poslanec a ukrývá v kuchyni velké problémy.
Ano, šéfe!
Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...Všechny články tohoto autora →
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