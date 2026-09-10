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Ano, šéfe: Pohlreicha pozvali štamgasti. Bývalý politik, kterému hospoda patří, o tom neví

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Další díl Ano, šéfe! představí naprosto chaotický podnik ve středočeských Jincích. Majitelem je bývalý poslanec a ukrývá v kuchyni velké problémy.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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