Šéf UFC o Jonesovi nepochybuje. Je to nejdrsnější chlap, který kdy žilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šéf UFC o Jonesovi nepochybuje. Je to nejdrsnější chlap, který kdy žil
Na Slovensku se MMA na začátku tisíciletí učilo z videokazet, v provizorních tělocvičnách a na malých...
Haifa Reso na Instagramu vyhodila smlouvu s OKTAGONem do koše a poté zveřejnila mnohem závažnější...
Karlos Vémola se 26. září ve Frankfurtu vrátí z důchodu proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu. Ondřej...
UFC se 21. listopadu vrátí do Dauhá. Zápasy zatím oficiálně neoznámilo, zákulisní informace však dál...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →