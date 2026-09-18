UFC potvrdilo návrat do Kataru. V hlavním zápase by se mohl představit ProcházkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
UFC potvrdilo návrat do Kataru. V hlavním zápase by se mohl představit Procházka
Na Slovensku se MMA na začátku tisíciletí učilo z videokazet, v provizorních tělocvičnách a na malých...
Haifa Reso na Instagramu vyhodila smlouvu s OKTAGONem do koše a poté zveřejnila mnohem závažnější...
Karlos Vémola se 26. září ve Frankfurtu vrátí z důchodu proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu. Ondřej...
Do Prahy přišel bez velkého jména, z Monster Gymu se však dostal až do UFC. Když jeho americká etapa v roce...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →