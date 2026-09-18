Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Novotný věří Vémolovi. Vosgröne podle něj pozná úplně jiný svět

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlos Vémola se 26. září ve Frankfurtu vrátí z důchodu proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu. Ondřej Novotný zatím věří zkušenějšímu Čechovi, přestože Němec vyhrál všech pět zápasů submisí.
Novotný věří Vémolovi. Vosgröne podle něj pozná úplně jiný svět

Novotný věří Vémolovi. Vosgröne podle něj pozná úplně jiný svět

Zdroj: Oktagon
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Šéf UFC o Jonesovi nepochybuje. Je to nejdrsnější chlap, který kdy žil
Šéf UFC o Jonesovi nepochybuje. Je to nejdrsnější chlap, který kdy žil
Slovenské MMA před Oktagonem. Végh a Buchinger prorazili daleko od domova
Slovenské MMA před Oktagonem. Végh a Buchinger prorazili daleko od domova

Na Slovensku se MMA na začátku tisíciletí učilo z videokazet, v provizorních tělocvičnách a na malých...

Bojovnice vyhodila smlouvu s OKTAGONem. Pak promluvila o zneužívání v dětství
Bojovnice vyhodila smlouvu s OKTAGONem. Pak promluvila o zneužívání v dětství

Haifa Reso na Instagramu vyhodila smlouvu s OKTAGONem do koše a poté zveřejnila mnohem závažnější...

UFC potvrdilo návrat do Kataru. V hlavním zápase by se mohl představit Procházka
UFC potvrdilo návrat do Kataru. V hlavním zápase by se mohl představit Procházka

UFC se 21. listopadu vrátí do Dauhá. Zápasy zatím oficiálně neoznámilo, zákulisní informace však dál...

Z Prahy do UFC a zpět. Jak návrat změnil kariéru Machmuda Muradova
Z Prahy do UFC a zpět. Jak návrat změnil kariéru Machmuda Muradova

Do Prahy přišel bez velkého jména, z Monster Gymu se však dostal až do UFC. Když jeho americká etapa v roce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.