Slovenské MMA před Oktagonem. Végh a Buchinger prorazili daleko od domova

Když v roce 2016 odstartovala první OKTAGON Výzva, vstoupila do prostředí, které už mělo trenéry, gymy, pravidelné lokální galavečery i bojovníky prověřené v zahraničí. Chyběla mu však silná značka a formát, který by jednotlivé části scény spojil a dostal je k širšímu publiku. Do té doby se slovenské MMA budovalo hlavně v menších halách a nejlepší bojovníci si jméno často dělali za hranicemi.
Sklepy, VHS a první gym
Začátky byly doslova improvizované. Ilja Škondrič v rozhovoru pro Sportnet popsal, že se Slávem Molnárem trénovali ve volných tělocvičnách a sklepech a techniky studovali z videokazet, DVD nebo internetu. Později jim pomáhali brazilští trenéři. S Petrem Slukou založil Škondrič v roce 2003 bratislavskou Octagon Fighting Academy, která se postupně stala jedním z hlavních center slovenské scény.
Vedle gymů začaly přibývat také domácí turnaje. Podle oficiální historie PCF uspořádal Pit Cage Fighting první akci 10. prosince 2011 v Levoči a od začátku dával prostor především amatérům. V červnu 2016 se konal už PCF 14. Od roku 2012 běžel v Nitře také Fight of Gladiators, kde se ještě před vznikem Oktagonu objevili Róbert Pukač, Tomáš Deák, Ľudovít Klein nebo Samuel Krištofič. Budoucí známá jména tak měla kde sbírat první zápasy dávno před zaplněnými velkými halami.
Tituly se vozily ze světa
Nejvýraznějším důkazem byl Attila Végh. V létě 2012 prošel turnajem polotěžké váhy Bellatoru a ve finále potřeboval na Travise Wiuffa pouhých 25 sekund. 28. února 2013 pak na Bellatoru 91 porazil Christiana M’Pumbua jednomyslným rozhodnutím a získal titul šampiona. Slovensko v té době nemělo velkou domácí MMA organizaci, jeho bojovník už ale držel pás významné americké organizace.
Podobnou cestou šel Ivan Buchinger. Profesionálně zápasil od roku 2008 a na Silvestra 2012 se v Dublinu utkal s Conorem McGregorem o titul Cage Warriors. Prohrál knokautem, o rok později se však do stejného města vrátil a po submisi Stevieho Raye získal pás lehké váhy. V říjnu 2014 přidal titul M-1 v pérové váze po výhře nad Turalem Ragimovem.
Buchinger v roce 2016 také popsal, že jednu z dřívějších možností zamířit do UFC odmítl i kvůli chybějícím podmínkám pro kvalitní přípravu. Jeho kariéra dobře ukazovala tehdejší realitu slovenského MMA. Kdo chtěl růst proti silnější konkurenci a bojovat o významné tituly, musel často hledat příležitosti v zahraničí.
Když se 10. prosince 2016 uskutečnil v pražské Královce první turnaj organizace OKTAGON a Gábor Boráros vyhrál finále první Výzvy, slovenské MMA už mělo za sebou více než deset let vývoje. Oktagon nezačínal na prázdném místě. Dostal pod jednu střechu scénu, která už měla zkušené trenéry, domácí turnaje i bojovníky se světovými tituly, a přidal jí pravidelnost, televizní příběh a mnohem větší dosah.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková