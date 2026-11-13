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Romain Grosjean nejspíš ukončil svou kariéru v monopostech

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Bývalý pilot formule 1 Romain Grosjean otevřeně promluvil o své budoucnosti. Po náročné sezóně v šampionátu IndyCar si pro další ročník nenašel sedačku a přiznal, že to pro něj pravděpodobně znamená konec se závoděním s monoposty. Ve svých čtyřiceti letech se plánuje soustředit na vytrvalostní závody.
Romain Grosjean závodil v IndyCar pro tým Dayle Coyne Racing

Romain Grosjean závodil v IndyCar pro tým Dayle Coyne Racing

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 23:48

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