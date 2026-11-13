Romain Grosjean nejspíš ukončil svou kariéru v monopostech

Romaina Grosjeana si většina fanoušků pamatuje hlavně díky jeho hrozivé nehodě, kterou utrpěl v Bahrajnu v roce 2020. Po ní už se do oficiální části závodního víkendu formule 1 nikdy nezapojil.
Některým příznivcům královny motorsportu tedy zcela jistě zmizel z radaru. Francouz se však během následujících let neflákal a v průběhu šesti sezón strávil pět jako závodník v šampionátu IndyCar a jednu sezónu zde vykonával roli rezervního pilota. Kromě toho během těchto let nasbíral několik startů v šampionátu sportovních vozů IMSA a zúčastnil se jednoho ročníku nejslavnějšího čtyřiadvacetihodinového závodu v Le Mans, v roce 2024 s týmem Lamborghini.
V IndyCar prostřídal tři různé týmy jako závodní jezdec. Konkrétně se objevil v týmech Andretti, Juncos Hollinger Racing a Dale Coyne Racing, pro který závodil letos. Kromě toho v roce 2025 plnil povinnosti náhradníka pro tým Prema.
V průběhu šesti let za velkou louží se sice nikdy neumístil nijak vysoko v celkové klasifikaci (nejlépe skončil třináctý v letech 2022 a 2023), ale dohromady nasbíral slušných sedm pódiových umístění.
Ačkoli v letošní sezóně nasbíral více bodů než jeho týmový kolega, nováček Dennis Hauger, kterého si evropští diváci mohou pamatovat z formule 2 nebo jako šampiona formule 3, tak si Grosjean místo na startovním roštu nakonec neudržel a byl nahrazen Nikitou Johnsonem, který se mimo jiné objevil ve formuli 3 v roce 2025.
Podobná situace se mu přihodila již na konci roku 2024, tehdy se však snažil na ovály s monoposty ještě vrátit, po tomto roce to však podle svých slov neplánuje.
Pro francouzsko-švýcarského závodníka bude tedy příští sezóna nejspíš znamenat začátek nové kapitoly, ve které se bude soustředit výhradně na vytrvalostní závody.
„Pravdou je, že tohle pro mě pravděpodobně znamená konec s monoposty,“ řekl bývalý pilot formule 1 pro americký motoristický magazín RACER.
„Vytrvalostní závodění pro mě bude prioritou, protože ten hektický život už je pro mě náročný.“
„Nebudu lhát, tento rok byl těžký. Měl jsem pár úžasných momentů. Měl jsem příležitost vést během závodu Indy 500. Skončil jsem v něm v první desítce a většinu z posledních 60 kole jsem se pohyboval v první pětce. To bylo fantastické. Získal jsem pódium v Markhamu, což bylo s mým „traktorem“ něco neuvěřitelného,“ promluvil držitel 10 pódiových umístění z formule 1 o nejlepších okamžicích své letošní sezóny.
P2 FOR @RGrosjean AROUND THE STREETS OF MARKHAM!!!! @ontario_indy @IndyCar https://t.co/zl6DcScHLk
— Dale Coyne Racing (@DaleCoyneRacing) August 16, 2026