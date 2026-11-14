Xbox Game Pass odhaluje prosincové hry. Pět potvrzených novinek a jedna důležitá výjimka

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Microsoft ještě nepředstavil kompletní prosincovou nabídku
Xbox Game Pass, ale hráči už vědí, na které tituly se mohou začátkem posledního měsíce roku těšit. Aktuálně je potvrzeno pět her, přičemž čtyři mají stanovené datum příchodu do služby. Výběr tentokrát stojí především na menších a neobvykle pojatých projektech. Najdeme mezi nimi dobrodružství malé myšky, kooperativní kopání pod zemí nebo obnovu strašidelného hotelu.
Zajímavé je také rozdělení mezi jednotlivé platformy. Zatímco některé hry zamíří současně na Xbox Series X|S, počítače a cloud, jiné budou zpočátku dostupné pouze prostřednictvím PC Game Pass.
Pět potvrzených her a jejich termíny Hela: Of Mice & Magic
1. prosince | Xbox Series X|S, PC, cloud
Kooperativní dobrodružství inspirované přírodou severního Švédska. Hráči se ujmou malé myšky, budou prozkoumávat rozlehlé prostředí a společně řešit hádanky.
Dumpster Gang
3. prosince | PC
Bláznivá kooperativní hra pro jednoho až čtyři hráče, ve které parta mývalů plní úkoly, krade předměty a utíká před neúnavným deratizátorem.
Freestyle Football 2
3. prosince | Xbox Series X|S, PC, cloud
Online fotbal zaměřený na rychlé zápasy pěti proti pěti. Každá pozice má vlastní úlohu a důležitou součástí hry jsou speciální schopnosti jednotlivých postav.
A Game About Digging A Hole Together
4. prosince | Xbox Series X|S, PC, cloud
Kooperativní varianta jednoduchého, ale návykového konceptu. Hráči společně kopou, sbírají suroviny, prodávají nálezy a vylepšují vybavení, aby se dostali stále hlouběji.
There Are No Ghosts at the Grand
Prosinec, termín zatím neupřesněn | PC Early Access
Neobvyklé spojení renovace starého anglického hotelu, hudební záhady a nadpřirozeného příběhu. Přes den se hráč stará o budovu, v noci se musí vypořádat s duchy.
Přehled termínů odpovídá dosud zveřejněnému prosincovému seznamu. Pure Xbox+1
Prosinec zatím sází na kooperaci. Velké hry mohou teprve přijít
Hned několik prosincových novinek staví na společném hraní. Nejvýrazněji je to vidět u Hela: Of Mice & Magic, která místo soubojů a destrukce láká na průzkum přírody a spolupráci. Odlišný přístup nabízí Dumpster Gang. Tam se hráči naopak mohou těšit na chaotické situace, krádeže a honičky.
Pozornost si zaslouží také A Game About Digging A Hole Together. Původní A Game About Digging A Hole se v Game Passu objevila už v prosinci 2025. Nová kooperativní varianta přenáší základní princip do společného hraní, kde se jednoduchý úkol postupně mění v honbu za lepším vybavením a hlubšími nálezy.
Na své si přijdou i fanoušci sportovních her. Freestyle Football 2 nechce konkurovat tradičním fotbalovým simulacím realismem. Místo toho staví na rychlém tempu, specifických schopnostech a týmové spolupráci. Pro hráče, kteří dávají přednost kratším online zápasům před klasickou fotbalovou simulací, tak může představovat zajímavou alternativu.
Nejpodivnějším přírůstkem je možná There Are No Ghosts at the Grand. Renovace hotelu by sama o sobě mohla fungovat jako samostatná odpočinková hra. Tady však opravy doplňuje nadpřirozený příběh, duchové a hudební prvky. Prosincový vstup do předběžného přístupu se zatím týká počítačové verze.
Právě dostupnost na jednotlivých platformách je podstatným detailem.
Pět potvrzených her neznamená pět her pro všechny majitele Xboxu. Dumpster Gang má v prosinci zamířit do PC Game Pass, zatímco konzolové vydání je plánováno až na březen 2027. There Are No Ghosts at the Grand má rovněž zahájit své působení v předběžném přístupu na PC.
Dosavadní seznam navíc nepředstavuje kompletní prosincovou nabídku. Microsoft může oznámit další přírůstky, včetně titulů od větších vydavatelů. Prozatím je tedy předčasné hodnotit prosinec jako slabý či silný měsíc.
Už první pětice ale ukazuje, že se Game Pass nespoléhá jen na známé značky. Vedle velkých produkcí poskytuje prostor projektům, které by hráči při běžném výběru nových titulů snadno přehlédli.
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