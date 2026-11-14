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Jak Antonellimu specifický styl jízdy zajistil titul?

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Technický ředitel Mercedesu James Allison vysvětlil, jak specifické využívání ovládacích prvků na volantu pomohlo Antonellimu k zisku titulu mistra světa.  Dvacetiletý Ital si zajistil výhru letošního titulu na Velké ceně Mexika. Je přitom v F1 teprve druhou sezónu. V roce 2026 zatím vyhrál devět Velkých cen.
Antonelli_VC_Brazílie_2026

Antonelli_VC_Brazílie_2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:59

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