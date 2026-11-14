Ivana, Jan a Michaela se ztratili v dětství. Dívka jela k tetě, chlapec šel za kamarádem a roky se o nich nic neví

V neděli 13. července 1997 odjela z Příšovic na kole čtrnáctiletá Ivana Košková a cestou ke své tetě beze stopy zmizela. Podobný osud potkal v lednu 1998 v Praze devítiletého Jana Nejedlého a v roce 2017 v Ústí nad Labem dvanáctiletou Michaelu Patricii Muzikářovou. Policie prověřovala únosy, vraždy i dobrovolné útěky z domova. Ani jeden případ se dodnes nepodařilo objasnit.
Modrý Favorit a změna trasy
Čtrnáctiletá Ivana Košková sedla jednoho červencového odpoledne na své modré jízdní kolo a vyrazila z Příšovic za tetou do Svijanského Újezdu. Cesta byla dlouhá sotva tři a půl kilometru. Za mostem nad dálnicí do Turnova ještě pozdravila spolužačku, která mířila do obchodu, a pokračovala do kopce. Cestou ji předjíždělo auto, jehož posádka si všimla tehdy módní zelenomodré sukně, kterou měla dívka na sobě. Na křižovatce měla odbočit doprava, ale nečekaně jela rovně na Loukov.
K tetě už ale nikdy nedojela. Vrtulník s termovizí prohledával kraj, potápěči zkoumali Jizeru a hasiči vyčerpali vodu ze studny na blízkém statku, ale kolo ani dívku nikdo nenašel. Policie vyloučila, že by bezproblémová dívka s dobrým vztahem k rodině utekla sama, a začala pracovat s verzí únosu nebo vraždy. Zprávy o tom, že by žila v komunitě na Plzeňsku nebo na Teplicku, se nepotvrdily. Do pátrání se zapojili i psychotronici, podle policie však jejich informace vyšetřování jen mařily.
Rodiče hledali dceru i v cizině a přes známého řidiče kamionu rozeslali její fotky do Evropy. Zoufali si, že nemají žádný pevný bod, o který by se mohli opřít. „Kdybychom aspoň věděli, kde je. Třeba někde v tramtárii. Zadlužíme se a pojedeme za ní. Řekli nám: Po dvaceti letech můžete uspořádat pohřeb. Ale copak to můžu udělat, když nemám nic v ruce,“ řekl otec Miloslav Košek.
V roce 2025 policie případ znovu otevřela. S hasiči prokopávala zahradu domu na Turnovsku a odvezla k prozkoumání septik. Nalezené kosti se ukázaly jako zvířecí. V červenci 2026 šéf vyšetřovacího týmu oznámil, že zatím nemají žádný úspěch, vyšetřování však nekončí. Otec Miloslav Košek už nevěří, že je Ivana naživu. S manželkou by si přáli alespoň hrob, kam by mohli dceři nosit květiny.
Schůzka na náměstí, která nevyšla
Zcela obyčejně začal o necelý rok později i lednový den v Praze. Devítiletý Jan Nejedlý vyběhl z domova na ulici a mířil za kamarádem hrát počítačové hry. Cestou potkal známého lékaře, který se s ním dal do řeči. Byl to poslední člověk, který chlapce viděl. Rodiče se ještě ten den obrátili na policii, ale ta se nejdříve zaměřila na ně.
„Chyba byla, že dlouho prověřovali mě a manželku. A variantu, že ho někdo mohl unést, v prvopočátku nebrali v potaz. Ani nenasadili psa. Toho jsme si vynutili asi po dvou dnech, ale to už bylo zbytečné. Ztratili čas, první noc, kdy to bylo nejdůležitější,“ popsal začátky vyšetřování otec Marcel Nejedlý.
Oficiální pátrání odstartovalo po třech dnech, kdy řeku a okolí prohledávaly desítky policistů za podpory vrtulníku a Interpolu. Později se rodině ozval prostitut z rakouského gay klubu s tvrzením, že chlapce viděl. „Bylo nás v tom podniku pět kluků a dvě děti. Jedno z nich, říkali mu Daniel, to byl váš Honza. Ty děti pak někam odvezli. Oni si je prodávají mezi sebou, aby maskovali stopy,“ řekl tehdy muž.
Rodině slíbil zprostředkovat kontakt s někým, kdo jim chlapce prodá zpět. K předání mělo dojít v noci na Václavském náměstí. Otec ale dostal strach a zavolal policii. „Přijelo tam pět policejních aut a z nich vyskákalo pětadvacet policajtů. Ten člověk se samozřejmě neukázal. Policajti všechno zkazili,“ vzpomínal Nejedlý na nepovedenou akci. Syna hledal celý život a stále doufal, ale v roce 2014 zemřel na rakovinu. Případ zůstal otevřený.
Zprávy z Facebooku a ticho
O téměř dvacet let později se do podobného rána probudilo Ústí nad Labem. Dvanáctiletá Michaela Patricie Muzikářová zmizela v lednu 2017. Policie od počátku pracovala se dvěma rovnocennými verzemi: buď se stala obětí trestného činu, nebo odešla sama. K variantě útěku směřovaly dívčiny zprávy na Facebooku, kde psala, že nesnáší svou matku a jejího partnera.
Policie se postupně zaměřila na tehdejšího partnera matky, ten ale ještě během vyšetřování zemřel, obviněn nikdy nebyl a policie případ v roce 2017 odložila. Stopy vedoucí k nalezení dívky se neobjevily a ani v tomto případě se nepodařilo zjistit, co přesně se tehdy v lednu odehrálo.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, cnn.iprima, idnes, cnn.iprima).