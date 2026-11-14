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Ivana, Jan a Michaela se ztratili v dětství. Dívka jela k tetě, chlapec šel za kamarádem a roky se o nich nic neví

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Případy ztracených dětí Ivany Koškové, Jana Nejedlého a Michaely Muzikářové spojuje nečekané zmizení během běžného dne. Dodnes se je nepodařilo vyřešit.
Čtrnáctiletá Ivana a devítiletý Jan zmizeli cestou za blízkými.

Čtrnáctiletá Ivana a devítiletý Jan zmizeli cestou za blízkými.

Zdroj: FOTO:pexels.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:32

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