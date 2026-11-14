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Šéf Sparty Rosický obhajuje kritizovaného Juráska. Podle dat kraluje v přípravě nebezpečných šancí

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Dennívýzva
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Matěj Jurásek nemá v lize gól ani asistenci. Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický přesto tvrdí, že v tvorbě šancí ze hry nemá mezi ligovými křídly konkurenci.
Šéf Sparty Rosický obhajuje kritizovaného Juráska. Podle dat kraluje v přípravě nebezpečných šancí

Šéf Sparty Rosický obhajuje kritizovaného Juráska. Podle dat kraluje v přípravě nebezpečných šancí

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 18:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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