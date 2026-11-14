Šéf Sparty Rosický obhajuje kritizovaného Juráska. Podle dat kraluje v přípravě nebezpečných šancí

Ve středu 11. listopadu dorazil Rosický do Žatce za zhruba stovkou členů místního fanklubu. Reprezentační přestávka teprve začínala a padaly otázky, které fanoušci Sparty řeší celý podzim. Jedna z nich mířila na Juráska, letní posilu s nepohodlnou slávistickou minulostí a nulovou ligovou bilancí. Rosický neodpověděl dojmem, ale tabulkou: „Když se nebudeme bavit názorově a vezmeme to řečí čísel a toho, co říkají data, tak momentálně Matěj Jurásek, když si vezmete všechna křídla z ligy a všechny ofenzivní hráče, v metrice Open Play xG Assisted je první.“ Prověřili jsme veřejně dostupná čísla a ukazuje se, že jeho argument má oporu. Má ale i slepé místo, které žádná tabulka nezakryje.
Beseda, na které klub sáhl po datech
Žatecká beseda nebyla jen o Juráskovi. Podle reportáže na oficiálním webu
Sparta.cz Rosický obhajoval i to, proč klub nemění trenéra. Tým podle něj má strukturu a identitu, vytváří si šance a v posledních sedmi ligových zápasech inkasoval jen dvakrát. Jurásek do toho zapadá jako další ukázka stejné logiky: výsledky a dojem z tribuny klub poměřuje tím, co ukazují čísla o samotné hře.
Pro Spartu je to legitimní obrana. Zároveň jde o obranu vlastního rozhodnutí. Juráska přivedl právě Rosický, na hostování z Norwich City s opcí na trvalý přestup. Klub tehdy vysvětloval, že hráče dlouhodobě sledoval, byl s ním v kontaktu už v dřívějších přestupních oknech a oceňuje jeho typologii a hru jeden na jednoho. Kdo se dnes Juráska zastává, hájí tedy zčásti i sebe. To argument nevyvrací, jen ho nutí obstát v kontrole.
Co přesně měří metrika, kterou Rosický zmínil
Open Play xG Assisted je méně známá sestra očekávaných gólů. Každá střela dostane hodnotu podle toho, jak velkou měla šanci skončit gólem. Pokud hráč přihrávkou připraví spoluhráči střelu s hodnotou 0,30, připíše se mu 0,30 xG Assisted. Analytická firma StatsBomb ve svém
metodickém textu popisuje variantu ze hry („open play“) jako tutéž metriku očištěnou o standardní situace. Rohy a trestné kopy se nepočítají.
Právě vyřazení standardek dává smysl. Exekutor rohů nasbírá připravené šance téměř automaticky, protože každý centr do vápna má určitou hodnotu. Metrika ze hry ukazuje, kdo umí šanci vytvořit v pohybu, proti postavené obraně, vlastním náběhem nebo kličkou. U křídelníka, kterého Sparta kupovala kvůli hře jeden na jednoho, je to přesně to, co chcete vědět.
Má to ale háček. Metrika měří kvalitu přihrávky, nikoli to, jestli spoluhráč trefí branku. Hráč tak může vést žebříček a nemít jedinou asistenci. Nejde o teorii: Chance Liga v říjnu vyhlásila Johna Mercada nejlepším tvůrcem hry za šesté až desáté kolo, přestože za toto období nasbíral 2,13 očekávané asistence a skutečnou asistenci žádnou.
Čísla vedle konkurence
Přesnou hodnotu Juráskova Open Play xG Assisted ani pořadí hráčů za ním Rosický neuvedl a veřejně dostupné nejsou. Nejbližší veřejné měřítko nabízí oficiální
profil hráče na webu Chance Ligy, který eviduje očekávané asistence (xA). Ty sice zahrnují i standardky, směr ale ukazují dobře.
Jurásek odehrál v jedenácti ligových zápasech 349 minut a nasbíral 2,13 xA. To dělá zhruba 0,55 očekávané asistence na devadesát minut. Srovnání s hráči, kterým podle inFotbalu trenér v sestavě dává přednost, je výmluvné:
Hráč Minuty Góly + asistence xG xA xA na 90 minut Matěj Jurásek 349 0 + 0 2,44 2,13 0,55 John Mercado 906 5 + 1 3,05 3,24 0,32 Josimar Alcócer 771 4 + 1 2,09 1,13 0,13 Alieu Singhateh* 421 1 + 0 2,2 0,9 0,19
*Data Singhateha pocházejí z neoficiálního serveru FootyMetrics.
Po přepočtu na čas strávený na hřišti vytváří Jurásek nebezpečí výrazně častěji než všichni tři konkurenti, proti Alcócerovi zhruba čtyřnásobně. V tom smyslu Rosického tvrzení obstojí i ve veřejných číslech. Mercado má sice vyšší celkovou xA, ale potřeboval k ní víc než dvojnásobek minut.
Jenže tabulka ukazuje i druhou stranu. Mercado s Alcócerem mají dohromady devět gólů a dvě asistence, Jurásek nulu. Ve všech soutěžích má po sedmnácti zápasech jeden gól a jednu asistenci.
Kde se ztrácí produktivita
Obvyklý výklad „on to připraví, ostatní zahodí“ platí u Juráska jen napůl. Jeho 2,44 očekávaného gólu znamená, že se sám dostává do střeleckých pozic, z nichž by průměrný hráč dal zhruba dva až tři góly. Nedal žádný. FootyMetrics mu navíc připisuje tři neproměněné velké šance a tři trefené konstrukce branky.
Dohromady tak Jurásek v lize vygeneroval přes 4,5 očekávaného gólu a asistence, z nichž nevzešlo nic. Podle nás jde o kombinaci smůly, slabší koncovky spoluhráčů a vlastní nepřesnosti. Statisticky je to výkyv, který se při větším objemu minut obvykle začne vyrovnávat. Fotbal ale nehraje statistik.
Problémem je i minutáž. Průměrně odehraje necelých 32 minut na zápas. V posledních pěti ligových kolech sice nastoupil v základu, ale hřiště opouštěl po 45, 35, 28, 68 a 27 minutách. Hráč, kterému trenér nedává celé zápasy, má méně prostoru na to, aby se výkyv v koncovce srovnal. A bez gólů nemá argument pro delší minutáž. Kruh se uzavírá.
Podobný vzorec ostatně Jurásek vozí už z Anglie. Za Norwich odehrál podle klubového oznámení 22 soutěžních zápasů s bilancí jeden gól a dvě asistence, v lize za 572 minut bez gólu. Rozdíl je v tom, že v Chance Lize generuje výrazně víc nebezpečí za kratší čas.
Proč data fanouškům nestačí
I kdyby Jurásek měl stejná čísla jako Mercado, nebyla by jeho pozice v ochozech jednoduchá. Sparta už v minulosti angažovala řadu hráčů, kteří prošli Slavií, a Rosický to opakovaně připomíná. U Juráska ale sám přiznal „třaskavou“ historii. Podle iDNES měl dříve pod slávistickou Tribunou Sever skandovat s megafonem „Smrt Spartě“. Po příchodu se před kotlem omluvil: „Chtěl bych se omluvit za všechno, co jsem kdy o Spartě řekl.“ V rozhovoru pro TN.cz pak dodal, že minulost nezmění, ale pro Spartu udělá všechno, aby získal důvěru spoluhráčů, fanoušků i trenérů.
Pro tu část fanoušků, jejichž odpor je osobní, nemá metrika s anglickým názvem žádnou váhu. Dá se čekat, že ani nejlepší xA v lize jejich postoj nezlomí. Zlomit by ho mohl až gól v zápase, na kterém záleží. Data tu fungují spíš jako argument pro trpělivost, adresovaný té části tribuny, která ještě váhá.
Pro Rosického je to test, jestli dokáže nepopulární sportovní rozhodnutí obhájit dřív, než hráče semele kontext. Hostování s opcí mu dává čas do konce sezony. Pokud Sparta opci neuplatní, Jurásek se vrací do Norwiche. Podmínky opce klub nezveřejnil a zatím ani nereagoval na dotazy SportyŽivě.cz, které směřovaly na hráčovu budoucnost na Letné.
Rosický v Žatci sáhl po nejsilnějším argumentu, který měl, a ten v kontrole obstál: Jurásek opravdu patří k nejnebezpečnějším tvůrcům šancí v lize. Tribuna ale nepočítá očekávané asistence. Počítá míče v síti a ten první musí Jurásek dodat sám.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl