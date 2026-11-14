Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Šťastný Nový rok: Efronova touha po polibku se starší kolegyní a falešný název

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komedie Šťastný Nový rok tajila tajnou lásku Zaca Efrona k Michelle Pfeiffer. Halle Berry po prohrané první roli u soudů nafasovala u štábu novou.
Šťastný Nový rok

Šťastný Nový rok

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 19:28

Reklama
Další články z V Telce
Furiosa - Sága Šíleného Maxe: Před kameru se postavili trestanci, zákaz oholení hlavy a Hemsworthova protéza
Furiosa - Sága Šíleného Maxe: Před kameru se postavili trestanci, zákaz oholení hlavy a Hemsworthova protéza
Pán prstenů - Dvě věže: Legendární křik kvůli zlomeným prstům, bojový chorál namluvili fanoušci kriketu a změna finále
Pán prstenů - Dvě věže: Legendární křik kvůli zlomeným prstům, bojový chorál namluvili fanoušci kriketu a změna finále

Ve filmu Pán prstenů: Dvě věže herci natáčeli i se zlomenými prsty či žebry. Gimli vyděsil režiséra...

František je děvkař: Polášek získal první hlavní roli, herci vykoukl mikrofon a právník četl špatné číslo
František je děvkař: Polášek získal první hlavní roli, herci vykoukl mikrofon a právník četl špatné číslo

V komedii František je děvkař získal Josef Polášek první hlavní roli. Právník u soudu přečetl špatné rodné...

Bohové musejí být šílení: N!xau spal v hotelu na zemi, bankovky mu odnesl vítr a režiséra vyřadil infarkt
Bohové musejí být šílení: N!xau spal v hotelu na zemi, bankovky mu odnesl vítr a režiséra vyřadil infarkt

Komedie Bohové musejí být šílení (1980) utajila infarkt vyčerpaného režiséra i dabing slavné herečky. N!xau...

Jurský park 3: Mechanický Spinosaurus urval T-Rexovi hlavu a Téa Leoni ukázala doma záda plná škrábanců
Jurský park 3: Mechanický Spinosaurus urval T-Rexovi hlavu a Téa Leoni ukázala doma záda plná škrábanců

Snímek Jurský park 3 provázely nehody na place, dvanáctitunový mechanický Spinosaurus totiž svou velkou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.