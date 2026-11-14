Šťastný Nový rok: Efronova touha po polibku se starší kolegyní a falešný název

Šťastný Nový rok, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Šťastný Nový rok, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Šťastný Nový rok, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Šťastný Nový rok, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Šťastný Nový rok, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Romantická komedie Šťastný Nový rok svedla v roce 2011 na plátno jedny z největších hereckých hvězd současnosti. Zcela nečekaně ale ukázala i skryté city Zaca Efrona, který ve filmu tajně toužil po své mnohem starší kolegyni Michelle Pfeiffer. Pulzující New York plný romantiky a odpouštění
Během posledního dne v roce se uprostřed zasněženého New Yorku odehrává několik propletených lidských příběhů. V hektickém silvestrovském odpočítávání na slavném náměstí Times Square prožívají své životní zlomy čerstvě zamilované páry, dlouholetí přátelé i osamělí singles. Snímek režiséra Garryho Marshalla oslavuje lásku, odpuštění, druhé šance a nové začátky na pozadí nejkouzelnějšího večera v roce a ukazuje, jak může jediná noc změnit lidské osudy. Kříží se zde příběhy nemocničních pacientů, umělců i organizátorů samotných velkolepých oslav.
Tvůrci při obsazování čerpali z velkého množství talentů. Nabídky postupně obdržely herečky Reese Witherspoon i Juliette Binoche, obě však své party v projektu odmítly. Zcela specifickým případem se stala herečka Halle Berry. Produkce ji původně najala do role Laury Carrington, z níž musela Berry brzy odstoupit kvůli probíhajícím soudním bitvám o opatrovnictví dítěte se svým bývalým partnerem. Její místo narychlo převzala Katherine Heigl. Když ovšem Berry své spory později urovnala, filmaři ji do snímku opět přijali, avšak zcela logicky už pro ni museli připravit jinou vedlejší roli.
Efronova touha po polibku s Pfeiffer a Efron bez Kutchera
Během natáčení na sebe prozradil sladké tajemství americký herec Zac Efron, který ztvárnil postavu Paula. Zamiloval se totiž do své slavné a mnohem starší kolegyně Michelle Pfeiffer hrající Ingrid, se kterou se potkal již dříve během produkce muzikálu Hairspray. Podle svých slov dokonce přijal angažmá v této komedii z velké části i proto, že mu scénář umožnil s Pfeiffer prožít vysněnou líbací scénu.
Stejnou scénu polibku mezi jinými postavami musel štáb dlouze trénovat i v případě dětských a dospívajících hvězd. Jake T. Austin a Abigail Breslin záběr neustále kazili a filmaři jejich pusu opakovali rovnou patnáctkrát.
Další kuriózní moment nabídl vztah mezi Zacom Efronem a hercem Ashtonem Kutcherem. Jejich postavy se ve snímku označovaly za nejlepší přátele a několikrát si dlouze telefonovaly. V průběhu celého dlouhého filmu je však divák nikdy nespatří ve společném záběru ani ve stejné místnosti.
Falešný pracovní název
Protože štáb natáčel i na reálném newyorském náměstí Times Square, do reálných pouličních záběrů se dostaly i dobové reklamy. Pozorný divák tak v pozadí zaregistruje billboardy na tehdy aktuální snímek Sherlock Holmes: Hra stínů z roku 2011 nebo o něco starší letní muzikál Mamma Mia! z roku 2008. Aby produkce zamezila přílišné pozornosti tisku, rozesílala kopie do kin pod falešným krycím názvem Last Romance.
Komedii Šťastný Nový rok odvysílá stanice Nova Cinema v neděli 15. listopadu od 4:20.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).