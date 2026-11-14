Drsné probuzení ze snu o lásce. Jakub Prachař v roli chladného podvodníka podle skutečných událostí

Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY Sériový manžel, FOTO: Distr. ONEPLAY
Herec Jakub Prachař se na obrazovkách objevuje v roli muže, který dokáže obratně klamat své partnerky. Nová série Sériový manžel už odstartovala na platformě Oneplay a přináší poutavé zpracování skutečných případů romantických podvodů. Režisérka Tereza Kopáčová v ní sleduje osudy tří žen, kterým jeden člověk zcela obrátil svět naruby. Patnáct kilo navíc pro novou roli
Jakub Prachař se divákům představuje jako Milan Bareš. Kvůli této postavě prošel herec výraznou fyzickou proměnou a přibral zhruba patnáct kilogramů. Na place pak vsadil na velmi civilní projev, aby jeho podvodník působil co nejvíce uvěřitelně a přirozeně.
„My jsme si hned na začátku řekli, že to vlastně nebudu nijak ‚hrát‘. Že nejlepší bude se v těch situacích normálně pohybovat a nic zbytečně nepřidávat. Ten člověk totiž nemá pocit, že dělá něco špatně. Jemu všechno připadá úplně v pohodě,“ vysvětlil hlavní představitel v rozhovoru pro Oneplay. Tři odlišné ženy v pasti
Příběh postupně odkrývá osudy tří naprosto rozdílných osobností. Řeznice Táňa, pošťačka Lída a těhotná brigádnice Mirka naivně uvěřily krásným slibům o společné budoucnosti. Tyto ženské role ztvárnily herečky Petra Hřebíčková, Nataša Bednářová a Jindřiška Dudziaková.
Hlavní hrdina na první pohled působí jako ideální partner, který umí pozorně naslouchat a říkat přesně ta správná slova. Následně si získává jejich naprostou důvěru a velmi nenápadně přebírá plnou kontrolu nad jejich soukromím. Z romantiky se tak velmi rychle stává boj o vlastní identitu.
Zlomená srdce podle skutečnosti
Tvůrci při psaní scénáře vycházeli z několika skutečných kauz. Tyto citové podvody mívají často velmi podobný vývoj a téměř totožný vzorec chování pachatelů. Štáb proto během příprav úzce spolupracoval s odborníky a lidmi podílejícími se na vyšetřování reálných případů. Jejich profesní zkušenosti pomohly detailně zachytit psychologii složitých vztahů plných nebezpečné manipulace.
„Romantické podvody jsou dnes velmi aktuálním tématem a ukazuje se, že se mohou týkat prakticky kohokoliv. Chtěli jsme proto natočit sérii, která bude divácky atraktivní, ale zároveň bude mít i společenský přesah. Sériový manžel ukazuje, jak snadno lze zneužít lidskou touhu po lásce a blízkosti, ale také to, že i z takové zkušenosti vede cesta ven,“ popsal Michal Reitler, ředitel vývoje televizních projektů. Ocenění tvůrci v zákulisí
Za celým projektem stojí velmi úspěšná jména současné české seriálové produkce. Režie se ujala Tereza Kopáčová, která v minulosti bodovala s oceňovanými díly Ochránce a Studna. Doplňuje ji kreativní producent televize Nova Tomáš Hruška, jenž stál za projektem Metoda Markovič: Hojer. Oba tvůrci za svou předchozí práci získali prestižní ceny Český lev.
Diváci mohou novinku sledovat na streamovací platformě od 13. listopadu s tím, že další epizody přibývají pravidelně každý pátek.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, ONEPLAY).