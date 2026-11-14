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Drsné probuzení ze snu o lásce. Jakub Prachař v roli chladného podvodníka podle skutečných událostí

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Jakub Prachař září v novém seriálu Sériový manžel. Příběh podle skutečných událostí odkrývá nebezpečné praktiky manipulátorů. Tři ženy uvěřily stejným slibům.
Sériový manžel

Sériový manžel

Zdroj: FOTO:Distr. ONEPLAY
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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