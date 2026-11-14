Létající Čestmír: Menšík točil na kapačkách, herci se ve vzduchu vznášeli díky sádlu

Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize
Rodinný sci-fi seriál Létající Čestmír (1983) dodnes táhne diváky do světa, kde o vzletech a pádech rozhodují kouzelné rostliny z Planety květin. Filmaři si s levitujícími postavami před kamerou poradili díky ocelovým lanům a obyčejnému vepřovému sádlu. Těžce nemocný Vladimír Menšík točil pod dohledem zdravotní sestry a malý představitel Čestmíra mezitím proháněl celý štáb.
Létání na sádle a hodiny pod stropem
Školák Čestmír Trnka (Lukáš Bech) zakopne jednoho rána o Modrý kámen a ocitne se na Planetě květin. Domů si odtud přinese kouzelná semínka, ze kterých vypěstuje rostliny se zvláštními účinky. Díky nim dokáže stárnout, získá nadlidskou sílu nebo umí létat.
Právě levitace dala štábu pořádně zabrat. Herci pod kostýmem nosili železné pláty, od kterých vedla ocelová lanka ke stropu. Aby dráty nebyly v záběru vidět, postavili kameramani před objektiv sklo a místa, kudy lanka vedla, potřeli vepřovým sádlem. Obraz se tak mírně rozostřil a lanka úplně zmizela.
Viset pod ateliérovým stropem ovšem nebyl žádný med. Když se přehřála kamera nebo zklamala technika, herci museli zůstat ve vzduchu klidně i hodinu, protože odepínání postrojů trvalo příliš dlouho. Antonín Kala (Oskar Blecha) vzpomínal:
„A kaskadéři si se mnou z nudy začali v osmi metrech házet.“
Komplikacím neunikli ani dospělí. Když měl Jiří Sovák v roli profesora Langmajera plynule vystoupat do koruny stromu, uvolnil se mu postroj a herec spadl zpět na platformu.
„Až se vrátím do Prahy, tak musíme natočit novýho Tarzana!“ prohlásil po nehodě se smíchem.
Tvůrci si z létacích scén dělali legraci i po letech. Režisér Václav Vorlíček a scenárista Miloš Macourek pro časopis Premiere v žertu vzpomínali:
„Dětí, které umějí létat, je poměrně málo, nicméně existují… občas nějaký nezodpovědný myslivec, spíš z neznalosti než ze zlého úmyslu, takové dítě dokonce sestřelí.“ Skrytá trampolína a odmítnutá píseň
S filmovými triky si tvůrci museli vystačit úplně bez počítačů. Když například zlý Oskar vyhazuje z okna Čestmírova otce, musel
zastoupit kaskadér. Pod koberec v pokoji filmaři schovali trampolínu, ze které se dublér odrazil, a Kala ho v letu jen zachytil a vyhodil ven. Zkoordinovat odraz a hod bylo mimořádně náročné a celou scénu museli přesně poskládat z několika různých záběrů. Vladimíra Menšíka
Chybělo málo a ústřední seriálovou píseň by zpíval někdo úplně jiný. V podcastu Čestmíra Strakatého to prozradil Michal David. Autoři hudby ji původně nabídli Karlu Gottovi, ten ale usoudil, že to není píseň pro něj. Karlu Svobodovi tak navrhl, aby ji nazpíval právě Michal David.
Nemocný Menšík a zlobivý hlavní hrdina
Otec hlavního hrdiny v podání Vladimíra Menšíka byl v době natáčení už těžce nemocný. Trápilo ho těžké astma, potíže se žaludkem a slabé srdce. Spoustu času proto trávil v maskérně napojený na kapačky pod dohledem zdravotní sestry, která byla připravená kdykoliv zasáhnout. Vždycky si ale našel chvilku, aby si s Lukášem Bechem popovídal o obyčejných klukovských starostech.
Samotný mladý herec štáb na place příliš nešetřil. Chodil pozdě a choval se drze. Sám přiznal po letech:
„Čím na mě byli hodnější, tím víc jsem zlobil.“ Nakonec na něj platila jediná výhrůžka. Filmaři mu v případě neposlušnosti slibovali, že na něj přivezou Ivanu Andrlovou. Filmová sestra Zuzana ho totiž dokázala ze všech přítomných nejjistěji srovnat.
Později se chtěl Lukáš Bech hlásit na herectví, doktor na foniatrii mu to ovšem rezolutně zakázal. Hrozilo, že kvůli svému chraplavému hlasu o něj doživotně přijde. Raději tedy šel na práva, učil angličtinu a stal se z něj lokační manažer.
Rodiče Oskara Blechy si s chutí zahráli Petr Nárožný a Iva Janžurová. Oba herci si manželství před kamerou vyzkoušeli už dříve ve filmu Ten svetr si nesvlíkej a manžele hráli i v seriálu Cirkus Humberto. U rodiny Pelcových tvůrci naopak vsadili na jistotu a obsadili Danu Syslovou s Vlastimilem Haškem, kteří tvořili manželský pár i ve skutečném životě.
Vymyšlená japonština i vietnamský účes
Role Oskara Blechy se pro Antonína Kalu zrodila díky pohotové improvizaci. Na konkurzu měl na režiséra Václava Vorlíčka spustit japonsky, ale do studia včas nedorazily scénáře. Chlapec si začal asijsky znějící slova prostě vymýšlet, čímž si tvůrce okamžitě získal. S cizím textem pak bojoval i naostro. Jednou se točilo až do brzkých ranních hodin, Kala usnul, vypadl z role a musel své repliky číst z tabule postavené vedle kamery.
Čestmírova dobrodružství nakonec překročila hranice. V Německu běžel příběh pod názvem Ferdinand, silnou vlnu zájmu ale vyvolal ve Vietnamu. Lukáš Bech na to vzpomínal: „Kluci tam vypadali jako nabobové, protože se stříhali na Čestmíra. Asi víte, jaký jsem měl tehdy účes.“
Na kouzelné květiny a originální vynálezy se diváci mohou těšit každou sobotu ráno na stanici ČT1. Seriál je dostupný také v iVysílání České televize.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, idnes, prozeny.blesk, idnes).