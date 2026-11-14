Furiosa - Sága Šíleného Maxe: Před kameru se postavili trestanci, zákaz oholení hlavy a Hemsworthova protéza

Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Furiosa: Sága Šíleného Maxe, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
Ve velkofilmu Furiosa: Sága Šíleného Maxe zapůjčil Chris Hemsworth drsnému vůdci pouštního gangu nečekaný prvek. Svůj hlasový projev složil herec z křiku racků, promluv pouťového vyvolávače a hlubokého hlasu vlastního dědečka. Během natáčení přitom nosil i na první pohled nepochopitelnou obří protetickou masku s dlouhým římským nosem. Původ Šíleného Maxe stál třicet let
Svět se rozpadl a mladou Furiosu (Anya Taylor-Joy) unesou nájezdníci z utopického Green Place do rukou krutého motorkářského gangu. Dívka dospívá jako rukojmí bezcitného vůdce Dementa (Chris Hemsworth) a hledá způsob, jak si v nepřátelské Pustině zachránit holý život. Gang na cestě dorazí až k mohutné Citadele, jíž vládne drsný Immortan Joe. Střet dvou warlordů uvrhne obrovské území do krvavé války, z níž se Furiosa musí vymanit, pokud se někdy chce vrátit domů.
Režisér George Miller nosil příběh o zrodu válečnice v hlavě dlouhých 9 let a scénář k němu vznikl ještě předtím, než padla první klapka dřívějšího Šíleného Maxe: Zběsilé cesty (2015). Miller totiž tehdy potřeboval hercům a výtvarníkům vysvětlit minulost dystopického světa, takže celý prequel vznikl původně jako rozsáhlá podpůrná kniha k Zběsilé cestě a měl se natáčet současně s ní ve formě animovaného filmu. Kvůli mnoha sporům kolem financování s Warner Bros. se ale vše o téměř desetiletí posunulo, i když například rekvizita plyšového medvídka přežila z dob anime verze do výsledného hraného titulu. Dementus si ho po letech připne ke svému tělu.
aa AI ve tváři malé Furiosy
Původní obavy z toho, kdo si Furiosu zahraje, vyřešil Miller sám. Zpočátku zvažoval digitální omlazení původní herečky Charlize Theronové, nakonec ho ale uhranula mladá Anya Taylor-Joy v tehdejším hrubém sestřihu snímku Poslední noc v Soho. Taylor-Joy navíc obdržela nabídku před svým hvězdným úspěchem v Dámském gambitu a ihned najala trenéra pro celoroční přípravu. Natáčení začala 78denní akční sekvencí úkrytu v útrobách válečného stroje a hned v první den kaskadérské školy se musela naučit efektní obrat s autem, aniž by kdy předtím vlastnila řidičský průkaz. Naopak ustoupit musela v jiné věci – původně si chtěla vyholit hlavu už na začátku natáčení, ale módní smlouvy od ní požadovaly dlouhé vlasy, se střihem tedy souhlasil i Miller a hrdinka si vlasy uřízne až v závěru děje.
Představitel Dementa, Chris Hemsworth, překvapil diváky umělým nosem, vousem a parukou. Vše si vynutil u režiséra jako součást přeměny v římského diktátora, ačkoliv to zápletka nijak nevyžadovala. Umělé převleky herci navíc údajně pomohly snáze odpoutat vlastní ego a splynout s maskou.
Složitější zásah do obličeje ale podstoupila představitelka dětské Furiosy Alyla Browne, pro kterou režisér poprvé využil umělou inteligenci a strojové učení. Obličej mladé herečky v postprodukci digitálně spojil s nasnímanou tváří Taylor-Joy v poměru 35 procent na začátku filmu, až do plných 80 procent během dospívání k obrazu budoucí hrdinky.
Mongolský Dementus a 20 000 digitálních úprav
George Miller s produkcí obsadil převážně pouštní australské exteriéry. Tedy původní místa, kde se na přelomu 70. a 80. let točily první dva klasické díly s Melem Gibsonem. Zatímco tehdy spoléhal hlavně na praktické kaskadéry, ve Furiose neváhal zapojit přes 20 000 digitálních úprav obrazu, čímž stonásobně překročil úroveň předchozí Zběsilé cesty, a z obav o bezpečí navíc striktně zakázal původně zvažované létající motocykly v režii postavy Octobosse (Goran D. Kleut).
Přesto snímek uctívá dobovou historii i samotnou kánonickou mytologii série. Pro útok Dementova klanu na Citadelu se například režisér inspiroval slibem bezpečí Džingischána za předání tamních vládců, navíc se ve vedlejších rolích a davech na place prolínali opravdoví bývalí trestanci najatí z řad kriminálníků. Tedy velmi drsná konfrontace se syrovou vizí celého filmu.
Snímek Furiosa: Sága Šíleného Maxe můžete zhlédnout na Nově v sobotu 14. listopadu od 22:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).