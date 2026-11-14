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Praha nemá jednu teplotu. Městské stanice ukazují rozdíly v horku, mrazu i tropických nocích

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Praha nemá jednu teplotu. Hustá síť meteorologických stanic ukazuje výrazné rozdíly v horkých dnech, tropických nocích i mrazech mezi jednotlivými částmi města. Rozhoduje přitom nejen poloha, ale také zástavba, zeleň, oslunění, povrch nebo reliéf. Co všechno nám taková měření mohou říct o městském klimatu?
Praha nemá jednu teplotu. Městské stanice ukazují rozdíly v horku, mrazu i tropických nocích

Praha nemá jednu teplotu. Městské stanice ukazují rozdíly v horku, mrazu i tropických nocích

Zdroj: 123rf
Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 14.11.2026 18:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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