František je děvkař: Polášek získal první hlavní roli, herci vykoukl mikrofon a právník četl špatné číslo

František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE František je děvkař, FOTO: ©Bioscop, distr. FILMBOX+ ONE
V komedii František je děvkař z roku 2008 získal herec Josef Polášek svou vůbec první hlavní roli v kariéře. Při natáčení se však nevyhnul technické chybě, když mu při pokusu o útěk přes balkon vykoukl zpod košile drát od mikrofonu. Ztráta lékařské licence a dětinský návrat k matce
Psychiatr František neustále podvádí svou manželku Elišku, kterou ztvárnila Ela Lehotská, a když se zaplete s jednou ze svých pacientek, přijde o lékařskou licenci. Zůstane bez práce, žena začne žít s rozvodovým právníkem Viktorem v podání Martina Pechláta, a tak se zkrachovalý sukničkář musí přestěhovat k přehnaně starostlivé matce. Zaměstná ho jeho bratr Miloš, kterého hraje Leoš Noha, jako učitele v autoškole, kde František dál flirtuje se žákyněmi. Během rozvodového stání zjistí, že je Eliška těhotná, a rozhodne se ji za každou cenu získat zpět.
Téma dětinského muže, který po problémech skončí v bytě se svou matkou, si režisér a scenárista Jan Prušinovský nevyzkoušel poprvé. S Josefem Poláškem natočil již v roce 2005 úspěšný krátký studentský film Nejlepší je pěnivá. Ze společné práce a ze stejného typu hlavní postavy posléze vycházel i při svém celovečerním debutu.
Právník četl u soudu mužské rodné číslo
Dějová linka kolem rozvodu odhalila divákům výraznou faktickou chybu ve scénáři. Když právník předčítá v rozvodové síni rodná čísla obou manželů, použije u postavy Elišky nesprávný formát. Její rodné číslo nemá v druhém dvojčíslí přičtenou hodnotu padesát, což z něj podle platných pravidel dělá čistě mužský údaj.
Technickým nedostatkům se nevyhnula ani scéna útěku před studentkou Natálií. Když se hlavní hrdina snaží narychlo zmizet přes balkon, selže maskování zvukové techniky a zpod košile mu na plátně vykoukne kabel od mikrofonního portu.
Filmaři natáčeli na střeše obchodního centra
Příběh se odehrává v pražských lokacích a štáb natáčel například v Ruzyni, kde využil vnitřní prostory a střechu obchodního centra Šestka. Bystrému oku diváka neunikne ani vizuální odkaz na slavný americký sitcom. V jedenácté minutě filmu má na sobě Františkův bratr Miloš tričko s nápisem NO MA’AM, což je odkaz na fiktivní organizaci, kterou v seriálu Ženatý se závazky založil Al Bunda.
Hudební podkres komedie tvoří známé šansony Hany Hegerové a píseň Ďábel z Vinohrad od autorské dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. V drobných vedlejších rolích příběh doplnili herci Zdena Hadrbolcová, Petr Čtvrtníček či Arnošt Goldflam.
Komedii František je děvkař odvysílá stanice FILMBOX+ ONE v sobotu 14. listopadu od 18:10.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, cs.wikipedia).