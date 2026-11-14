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Jednou rozmražené maso nesmí zpátky do mrazáku, jinak hrozí otrava. Plánované rozmrazování má tři kroky, které chybu vyloučí

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Maso, které při odmrazování mrazáku povolilo na kuchyňské lince, do mrazáku nevracejte. Bakterie v něm měly čas se množit a mráz je už nezničí.
Jednou rozmražené maso nesmí zpátky do mrazáku, jinak hrozí otrava. Plánované rozmrazování má tři kroky, které chybu vyloučí

Jednou rozmražené maso nesmí zpátky do mrazáku, jinak hrozí otrava. Plánované rozmrazování má tři kroky, které chybu vyloučí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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