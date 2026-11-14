Jednou rozmražené maso nesmí zpátky do mrazáku, jinak hrozí otrava. Plánované rozmrazování má tři kroky, které chybu vyloučí

Typická domácí scéna vypadá takto. Sobota dopoledne, zásuvky drhnou o led, a tak se mrazák vypne a jeho obsah skončí na lince. Kuřecí stehna, mleté maso, krabička guláše. Než led odpadne, utečou tři, čtyři hodiny a balíčky změknou. Pak se všechno nastrká zpátky, protože by byla škoda to vyhodit. Za největší riziko celé akce považujeme právě tuhle improvizaci s plným mrazákem, kdy nikdo neví, jak dlouho maso leželo v teple. Samotné odmrazování je naopak rozumná údržba. Proti chybě funguje jednoduchý recept: odmrazování naplánovat dopředu a rozdělit ho do tří kroků.
Proč rozmražené maso do mrazáku nepatří
Mráz bakterie nezabíjí. Uspí je. Při −18 °C se v mase prakticky nic neděje, jakmile ale teplota stoupne, mikroorganismy se probouzejí. Podle českého zastoupení Miele začíná rozklad vyvolaný mikroorganismy už nad −10 °C. Opravdový problém nastává ve chvíli, kdy maso překročí chladničkovou teplotu. Americké CDC označuje pásmo zhruba 4 až 60 °C za nebezpečnou zónu, ve které se bakterie množí velmi rychle. Rychle se kazící potraviny by v něm podle CDC neměly zůstat déle než dvě hodiny.
Opětovné zmrazení množení sice zastaví, škodu však nevrátí. V mase zůstane vyšší počet mikrobů, než kolik jich obsahovalo před prvním zmrazením. Po dalším rozmrazení se navíc rozmnožují od vyššího základu. Česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto spotřebitelům radí doma rozmražené mražené potraviny znovu nezmrazovat.
Národní zdravotnický informační portál jde stejnou cestou a varuje před opětovným zmrazováním potravin rozmražených částečně i úplně.
Jedna univerzální „mrazáková otrava“ přitom neexistuje. Záleží na tom, co se v mase usadilo. U syrového masa a drůbeže připadají v úvahu salmonela, kampylobakter, E. coli nebo Clostridium perfringens. CDC mezi typické projevy řadí průjem, křeče v břiše, nevolnost, zvracení a horečku. U některých infekcí může přijít krvavý průjem nebo dehydratace, což je nebezpečné hlavně pro malé děti, seniory a těhotné.
Rozmražené maso proto rovnou nevyhazujte. Pokud jste ho rozmrazovali v lednici, tepelně ho zpracujte. Uvařené nebo upečené jídlo už podle Miele do mrazáku znovu smí. Do koše patří kus, o kterém nevíte, jak dlouho pobýval v teple, nebo který je na dotek měkký a vlažný.
Krok první: mrazák vyjídejte týdny dopředu
Celé „plánované“ odmrazování stojí na jednoduché myšlence. Mrazák neřešíte ve chvíli, kdy se zásuvka zasekne o led, ale termín si vyberete sami. National Center for Home Food Preservation, americké pracoviště specializované na domácí konzervaci, doporučuje odmrazovat ve chvíli, kdy je zásob málo.
Konkrétní počet týdnů výrobci neuvádějí. Podle nás má u rodiny s plným mrazákem smysl začít dva až čtyři týdny předem:
sepište si, co v jednotlivých zásuvkách leží, přednostně spotřebujte syrové maso, drůbež, ryby a zamražená hotová jídla, nové zásoby do mrazáku nenakupujte, na samotný den nechte jen tolik potravin, kolik se pohodlně vejde do termotašky nebo chladicího boxu.
Tenhle krok s odmrazováním zdánlivě nesouvisí, a přesto rozhoduje nejvíc. Čím méně masa v mrazáku zbývá, tím menší je šance, že nějaký kus skončí zapomenutý na lince.
Krok druhý: přechladit, vypnout, rychle vyklidit
Zhruba dvanáct hodin před odmrazováním stáhněte termostat na nejnižší teplotu. Electrolux tento postup uvádí proto, že důkladně promrzlé potraviny vydrží mimo spotřebič déle studené. Poté mrazák vypněte, ideálně vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a obsah přestěhujte.
Pomůcky si připravte předem, protože každá plní jinou úlohu. Termotaška nebo izolovaný box s chladicími vložkami drží potraviny v chladu. Noviny a deka přidávají další vrstvu izolace. Whirlpool doporučuje balíčky zabalit do několika vrstev novin a přikrýt dekou, případně je uložit do chladicího boxu, druhé lednice nebo jiného mrazáku. Ručníky slouží na vodu a patří na dno mrazáku a na podlahu před ním. Balíčky skládejte těsně k sobě, navzájem se chladí.
Listopadový chlad svádí k tomu, aby zásoby putovaly na balkon. Jako doplněk to projde jen při stabilní teplotě pod 4 °C, ve stínu a v uzavřeném boxu, kam se nedostanou ptáci ani kočky. Polední slunce dokáže balkon nečekaně prohřát, a proto spolehlivější oporu nabízí termotaška.
Samotný led nechte roztát přirozeně, s otevřenými dvířky. Electrolux výslovně varuje před fénem, topnými tělesy a parními čističi, pokud je výrobce neschválil. Stejně nebezpečné jsou nože a šroubováky, které snadno propíchnou výparník a zničí chladicí okruh. Hrnec s teplou vodou postavený dovnitř některé návody připouštějí, například český návod Electrolux, jiní výrobci ho však nedoporučují. Než ho použijete, nalistujte manuál ke svému modelu. Americké centrum pro domácí konzervaci počítá s tím, že celá akce zabere hodinu až dvě.
Krok třetí: vyčistit, vychladit a vracet s rozmyslem
Po roztátí ledu vytřete vnitřek vlažnou vodou s neutrálním prostředkem, případně roztokem jedlé sody, a pečlivě vysušte. Zbylá vlhkost by se okamžitě proměnila v novou námrazu. Potom mrazák zapněte a dejte mu čas. Podle Electroluxu má spotřebič dosáhnout nastavené teploty, což obvykle trvá čtyři až šest hodin. Konkrétní český návod udává minimálně tři hodiny na nejnižším stupni.
Teprve pak přichází kontrola, kterou improvizující domácnosti vynechávají. Každý balíček vezměte do ruky:
Stav potraviny Co s ní tvrdá, zmrzlá na kost, s ledovými krystalky zpět do mrazáku měkká, ale vychlazená, maso rozmražené v lednici uvařit nebo upéct, hotové jídlo lze zamrazit vlažná na dotek, nad 4 °C déle než 2 hodiny vyhodit zmrzlina nebo mražený jogurt, který povolil vyhodit i při částečném rozmrazení
Zmrzlina funguje jako praktický ukazatel. Pokud v boxu změkla, ostatní potraviny už také ztrácejí chlad a je potřeba zpozornět.
FoodSafety.gov, vládní portál americké potravinové bezpečnosti, ji ve své rozhodovací tabulce řadí k potravinám, které se vyhazují i v situaci, kdy jiné ještě mohou zpátky. Půl roku jako rozumný rytmus pro klasické mrazáky
Interval jednou za šest měsíců sedí hlavně na mrazáky bez systému No Frost, ve kterých se led usazuje přímo na stěnách. Electrolux u nich uvádí rozmezí tří až šesti měsíců, pololetní rytmus tedy spadá do doporučení výrobce. Pro domácnost je navíc snadno zapamatovatelný: jednou na jaře, jednou na podzim.
Druhým měřítkem je tloušťka ledu. Český návod Electroluxu stanovuje hranici na tři až pět milimetrů, Whirlpool na zhruba šest. Podobné číslo uvádí i americký program energetické účinnosti ENERGY STAR. Podle něj mohou ručně odmrazované mrazáky spotřebovat zhruba polovinu energie oproti modelům s automatickým odmrazováním, ovšem jen tehdy, když námraza nepřeroste šest milimetrů. Tlustší krunýř ledu izoluje, kompresor se nadře a účet za elektřinu roste. K tomu ubírá místo, takže se do zásuvek vejde méně jídla.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková