Jonathan McEvoy: Charles Leclerc je malý zákeřný hajzlík!

Ohledně britských novinářů už toho bylo ze strany některých nebritských jezdců řečeno mnoho – a nastalá situace tak trochu i naznačuje proč. Jonathan McEvoy, dlouhodobý korespondent periodika Daily Mail, si po mexickém závodě pustil tužku na špacír. Doslova. Vzhledem k tomu, že se mu nepozdávala situace po startu, kde jezdci Ferrari bojovali mezi sebou jen proto, aby vítězství opětovně sebral Max Verstappen z Red Bullu, McEvoy označil Charlese Leclerca za „malého zákeřného hajzlíka“ (překlad slova b**ch je v rámci možností co nejslušnější, pozn. red) a vše doplnil reportáží o nepříjemném pozávodním debriefingu s Frédericem Vasseurem, šéfem stáje Ferrari.
Článek vyletěl mezi čtenáře, a za krátkou dobu, světe, div se, přiletělo i něco nazpět: reakce FIA byla neobvykle rychlá a McEvoy vyfasoval zákaz na poslední tři závody této sezóny, neboť článek nesplňoval standardy očekávané u profesionálního reportéra s akreditací. Nepříjemné, pravda – běžný člověk by po takovém napomenutí pravděpodobně sklopil hlavu a šoupal nohama, leč McEvoy se ve všem tom marastu ještě takříkajíc „vyválel“, když v následujícím článku označil Vasseura za „práskače“, byť neexistuje důkaz o tom, že by Ferrari nebo šéf stáje měli vliv na odebrání McEvoyovy akreditace, zejména když vydávání a odebírání akreditací závisí pouze na FIA.
McEvoy následně zmínil, že se mu Alberto Villarreal, jeden z vedoucích pracovníků FIA, údajně omlouval, že mu zprávu o odejmutí akreditace (bude obnovena na začátku sezóny 2027, pozn. red) musí vůbec sdělit – a že jej jak prezident FIA Mohammed Ben Sulayem, tak Stefano Domenicalli mají rádi. Zmíněný novinář se následně vyjádřil i k délce trestu, která je podle něj ovlivněna tím, že v závěrečných závodech v Las Vegas, Kataru a Abu Zabí už takřka o nic nejde. Do jaké míry se jedná o jisté smíření se situací a z kolika procent by McEvoyovo vyjádření mohlo být označeno pojmem „kyselé hrozny“, už je otázka na delší úvahy. Tak či onak, McEvoy britským novinářům reputaci vskutku nevylepšil.