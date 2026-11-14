Pod grónským ledem objevili obří kráter. Jeho skutečné stáří převrátilo původní teorii

Při pohledu z letadla působí severozápadní Grónsko jako nekonečná plocha ledu, v níž se jednotlivé stíny a praskliny jen obtížně rozlišují. Pod ledovcem Hiawatha se ale nachází nečekaně pravidelná struktura: kruhová prohlubeň v horninovém podloží, široká přibližně 31 kilometrů. Vědci ji identifikovali pomocí radaru, který dokáže prohlédnout ledovou pokrývku a sestavit obraz toho, co leží hluboko pod ní. Když objev 14. listopadu 2018 oznámili, šlo o jednu z největších a nejpozoruhodnějších impaktních struktur nalezených v moderní době.
Takto rozsáhlá stopa ukazovala na mimořádně energetickou událost. Badatelé ji spojili s dávným dopadem kosmického tělesa, který zdejší horniny rozdrtil a přetvořil. Největší otázka však zůstávala nezodpovězená: kdy se to stalo? Právě nedostatek přesného data umožnil vznik dramatických hypotéz, podle nichž mohl být kráter překvapivě mladý. Další výzkum nakonec ukázal něco úplně jiného.
Radar, který viděl přes led
Příběh objevu začal při zkoumání radarových dat severního Grónska. Letecký radar vysílá impulzy, které procházejí ledem a odrážejí se od rozhraní mezi různými materiály. Z návratu signálu lze odhadovat nejen tloušťku ledu, ale také tvar skrytého skalního povrchu. Výzkumníky zaujala nezvykle kruhová prohlubeň s vyvýšeným okrajem a náznakem centrálního vyzdvižení, tedy znaků, které odpovídají velkým impaktním kráterům.
Samotný kruh v radarovém obrazu by ještě nemusel být definitivním důkazem kosmického dopadu. Geologové proto hledali další stopy. Na předpolí ledovce, kam led a voda přinášejí materiál z jeho podloží, zkoumali horniny a sedimenty. Objevili minerály a struktury svědčící o extrémním tlaku a teplotách, které mohou vzniknout při impaktu. Kombinace podoby prohlubně a geologických dokladů výrazně posílila závěr, že Hiawatha je skutečně jizvou po srážce s kosmickým tělesem.
Představa tak velkého nárazu je obtížně uchopitelná. Při impaktu se energie předává okolnímu podloží za zlomek okamžiku; horniny se mohou tavit, drtit a vyvrhovat, zatímco se v místě srážky vytváří hluboká pánev. Výsledný kráter je ale jen poslední stopou procesu, který mohl během krátké chvíle zásadně změnit široké okolí.
Jak se zrodila představa o nedávné katastrofě
V roce 2018 výzkumníci neznali spolehlivé stáří kráteru. V některých komentářích se proto objevily úvahy, zda dopad nesouvisel s relativně mladou částí geologických dějin, dokonce s koncem poslední doby ledové. Taková možnost byla přitažlivá i proto, že v odborných i veřejných debatách existují hypotézy o kosmickém zásahu jako možné příčině prudkého ochlazení známého jako mladší dryas, před přibližně 12 800 lety.
Problém byl v tom, že samotný nález kráteru žádné takové datum nedokazoval. Led, kterým je dnes zakrytý, nepředstavuje jednoduché hodiny udávající stáří nárazu. Ledovec se pohybuje a obnovuje, zatímco skalní kráter může být mnohonásobně starší. Stejně tak nelze z neobvykle zachovalého tvaru automaticky určit, zda vznikl před tisíci, nebo miliony let. K rozhodnutí bylo potřeba najít materiál, v němž se zachoval přímý záznam samotné srážky.
Takové vzorky výzkumníci získali z materiálu, který zpod ledovce vynesla voda. V písku a úlomcích hornin se nacházela zrna minerálů, jež prošla intenzivním zahřátím a šokem. Zatímco povrchový tvar kráteru ukazoval, co se stalo, tyto nepatrné částice mohly ukázat kdy.
Zrníčka, která posunula dopad o 58 milionů let
V roce 2022 vyšla v časopise Science Advances studie, která stáří Hiawathy stanovila na přibližně 58 milionů let. Badatelé použili dvě nezávislé datovací metody. Jedna vycházela ze změn izotopů argonu v zahřátých minerálních zrnech, druhá z poměrů uranu a olova ve zirkonech, které zaznamenaly účinky nárazu. Shoda těchto postupů poskytla mnohem pevnější časové ukotvení než starší odhady založené na vzhledu a geologickém kontextu.
Datum kolem 58 milionů let znamená pozdní paleocén, tedy svět dlouho po vyhynutí neptačích dinosaurů a zároveň nesrovnatelně starší, než je vznik lidského druhu. Kráter proto nemohl způsobit ochlazení mladšího dryasu. Starší veřejně atraktivní hypotéza v tomto konkrétním případě neobstála, protože ji vyvrátilo přímější měření.
Tím však význam objevu nekončí. Dopad se odehrál v období, kdy Země procházela důležitými změnami prostředí a klimatu. Vědci tak získali konkrétní událost, jejíž možné lokální i širší následky mohou dále zkoumat. Zatím ale není prokázáno, že právě tento impakt vyvolal nějakou globální klimatickou změnu. Rozdíl mezi zjištěným stářím a doloženým účinkem je podstatný: první už má pevnou laboratorní oporu, druhý zůstává otázkou dalšího výzkumu.
Co ještě skrývá grónský led
Na Hiawathě je fascinující dvojí proměna perspektivy. Nejprve technologie odhalila pod zdánlivě jednotvárným ledem krajinu poznamenanou katastrofou. Potom laboratorní metody odstranily lákavý, ale nedoložený příběh o dopadu v době lidí a nahradily jej mnohem starší historií naší planety.
Kráter zároveň připomíná, že Země stále ukrývá geologické stopy, které jsme dosud nedokázali rozpoznat. Pod ledem a sedimenty mohou ležet další dávné struktury, jejichž objev přepíše mapy, ale ne nutně dějiny lidstva. V případě Hiawathy je největší změnou právě to, že dnes už nemáme jen dramatický kruh pod ledovcem: máme také dostatečně přesné datum, s nímž lze jeho místo v dějinách Země skutečně zkoumat.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Kjær et al. – A large impact crater beneath Hiawatha Glacier in northwest Greenland, Science Advances (2018) [2], Kenny et al. – A Late Paleocene age for Greenland's Hiawatha impact structure, Science Advances (2022) [3], University of Copenhagen – Giant impact crater in Greenland occurred a few million years after dinosaurs went extinct [4], img ai generated