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Sobotní horoskop lásky na 14. listopadu. Večer plný radosti a odhodlání

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Sobotní večer 14. listopadu předchází první čtvrti Měsíce, která nastane v úterý 17. listopadu. V našem hravém výkladu zůstává místo pro všechny druhy blízkosti. Dvanáct krátkých příběhů patří stejně tak těm, kdo vymýšlejí rande, jako lidem, kteří spolu už dávno sdílejí jednu kuchyň.
Ilustrační fotografie k horoskopu. Foto: svetlanasokolova / Magnific.

Ilustrační fotografie k horoskopu. Foto: svetlanasokolova / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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