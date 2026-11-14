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Policista a hasič vynesli imobilní ženu z hořícího domu. Za záchranu dostali cenu

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Dennívýzva
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Z hořícího rodinného domu v Týně nad Bečvou vynesli policista Otomar Barfus a hasič Michal Čechák imobilní seniorku. Do plamenů vstoupili v době, kdy už byla zasažena velká část horního patra. Za mimořádný čin nyní převzali ocenění na Pražském hradě.
Policista a hasič vynesli imobilní ženu z hořícího domu. Za záchranu dostali cenu

Policista a hasič vynesli imobilní ženu z hořícího domu. Za záchranu dostali cenu

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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