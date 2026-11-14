Vytápění klimatizací: Kdy se vyplatí a na co si dát v zimě pozor?

Klimatizaci si většina lidí pořizuje kvůli letním vedrům. Moderní zařízení ale dokážou také vytápět a v některých domácnostech mohou pomoci výrazně snížit účty za elektřinu. Nejde totiž o obyčejný elektrický přímotop. Klimatizace získává teplo z venkovního vzduchu a přivádí ho dovnitř. Kdy se takové vytápění vyplatí, kolik může ušetřit a zvládne fungovat i během mrazů?
Jak může klimatizace topit, když je venku zima?
Při vytápění klimatizace jednoduše obrátí svůj běžný provoz. V létě odvádí teplo z místnosti ven, v zimě naopak získává teplo z venkovního vzduchu a předává ho do interiéru. A to i tehdy, když je venku několik stupňů pod nulou.
Její velkou výhodou je nízká spotřeba elektřiny v poměru k množství vyrobeného tepla. Přesný výsledek ale závisí na venkovní teplotě a konkrétním zařízení. Čím větší je venku zima, tím náročnější je pro klimatizaci získávání tepla.
V chladných časech oceníte také jiný zdroj tepla. Zdroj: Unsplash Kde se vytápění klimatizací vyplatí nejvíce?
Velmi dobře může fungovat v menších, dobře zateplených domech a bytech, zejména pokud mají otevřený obytný prostor. Teplý vzduch se totiž dokáže snadno šířit do dalších částí místnosti.
Praktickým řešením může být také na chatách a chalupách, kde potřebujete rychle vytopit interiér po příjezdu. Výhodná je i na jaře a na podzim, kdy ještě není nutné zapínat hlavní vytápění.
Naopak v členitém domě s mnoha samostatnými pokoji nemusí jedna klimatizace stačit. Teplý vzduch se totiž nedostane snadno přes zavřené dveře do vzdálenějších místností. V takovém případě je potřeba zvážit více jednotek nebo ponechat původní vytápění jako doplněk.
Zdroj: Pixabay Zvládne klimatizace vytápět i během silných mrazů?
Ano, ale záleží na konkrétním modelu. I studený venkovní vzduch obsahuje teplo, které klimatizace dokáže využít. S klesající teplotou však její výkon zpravidla klesá a spotřeba elektřiny roste.
Při výběru se proto zaměřte na několik důležitých údajů:
Výkon při nízkých teplotách: Ověřte si, kolik tepla dokáže klimatizace dodat například při –7 nebo –15 °C. Rozsah provozních teplot: Zjistěte, při jakých venkovních teplotách může zařízení vytápět. Určení pro zimní provoz: Některé modely jsou přímo přizpůsobené i náročnějším mrazivým podmínkám.
Počítejte také s tím, že klimatizace může během zimy na chvíli přestat topit. Automaticky totiž odmrazuje venkovní jednotku, na které se může tvořit námraza. Jde o běžnou součást provozu.
Zahrada může být krásná i s ranní námrazou. Zdroj: Canstockphoto Jak topit klimatizací, aby zbytečně nespotřebovávala elektřinu? Směřujte teplý vzduch dolů Nevypínejte klimatizaci zbytečně často Pravidelně čistěte filtry Udržujte venkovní jednotku volnou Z hlediska vytápění a větrání má rok jen 3 roční období: chladné období, teplé období a mezisezóna, během níž rekuperace hraje významnou roli. Zdroj: Zehnder Vyplatí se nahradit klasické topení klimatizací?
Největší úsporu může klimatizace přinést oproti elektrickým přímotopům, protože ze stejného množství elektřiny dokáže vyrobit několikanásobně více tepla. Ve srovnání s plynovým kotlem už ale záleží na cenách energií a konkrétních podmínkách domácnosti.
Často proto dává největší smysl jako doplňkový zdroj vytápění, který pomůže snížit náklady zejména na jaře a na podzim.
zdroj: autorský článek, bydlení