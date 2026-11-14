Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humorem

Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humoremPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humoremZdroj: město České Budějovice
Článek byl publikován 14.11.2026 18:07
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