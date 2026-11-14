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Autor rozhovorů Moravec již prodal přes půl milionu knih s tržbami přes 150 milionů

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Dlouholetý novinář, publicista a bývalý vedoucí čtvrtečního magazínu MF Dnes a nyní spisovatel na volné noze Martin Moravec (foto) slaví hezkou byznysovou metu. V průběhu listopadu se počet prodaných výtisků jeho knih přehoupl podle Moravcova vyjádření přes půl milionu.
Autor rozhovorů Moravec již prodal přes půl milionu knih s tržbami přes 150 milionů

Autor rozhovorů Moravec již prodal přes půl milionu knih s tržbami přes 150 milionů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 18:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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