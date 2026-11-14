Berger odmítá komentovat v televizi za drobné. Henry bere 146 milionů ročně

Muž, který ve finále Eura 1996 proměnil penaltu proti Německu, se dnes do role televizního experta nehrne. V podcastu
Livesport Daily Berger řekl, že ho televizní expertíza nikdy nelákala. Pokud by nabídku dostal, musel by mít stoprocentní jistotu, že mu nikdo nebude říkat, co a jak má říkat. Zároveň dodal, že ho zatím nikdo neoslovil. Na druhém konci spektra stojí Thierry Henry, u kterého britská média pracují s příjmy kolem 100 tisíc liber týdně, tedy zhruba 146 milionů korun ročně. Spočítali jsme to: tolik by český expert při horní sazbě 10 tisíc korun vydělal za 14 600 vystoupení. Kdyby chodil do studia každý den, trvalo by mu to čtyřicet let. Volné ruce místo honoráře
Bergerův postoj nestojí na stížnosti, že by televize platily málo. Stojí na nezávislosti. Bývalý záložník Liverpoolu chce, aby jeho slovo patřilo jemu, ne dramaturgii pořadu nebo obchodním vztahům stanice. Kdyby mu „někdo z českého fotbalu“ nabídl něco podobného, zajímalo by ho to. Podmínka ale zůstává stejná: volné ruce.
Částka za vystoupení je pro něj druhořadá i z prostého důvodu. Berger podle magazínu Forbes investuje do nemovitostí, akcií a startupů, cestuje, hraje golf, rybaří a za honorář jezdí na reprezentační akce Liverpoolu. Několik tisíc korun za večer ve studiu ho tedy nemá čím zlákat. Jeho jméno přitom v českém fotbale váží hodně: 44 zápasů a 18 gólů za reprezentaci, 148 ligových utkání a 28 gólů v dresu Liverpoolu.
Podle nás tu nejde o ješitnost. Jde o střet. Velké jméno má hodnotu, kterou malý televizní trh nedokáže zaplatit, a tak ji místo penězi platí hlavně viditelností. Pro Bergera, který viditelnost nepotřebuje, ztrácí tahle měna smysl.
Kolik se platí v českém studiu
Veřejný ceník televizních expertů v Česku neexistuje. Tiskové oddělení České televize zatím na dotazy redkace SportyŽivě.cz ohledně odměn nereagovalo. Deník Blesk uvádí, že Česká televize i komerční stanice platí za jedno vystoupení 2 000 až 10 000 korun. Jiný zdroj, který by tuto částku přímo potvrdil, se nám dohledat nepodařilo. Nepřímé indicie ale ukazují stejným směrem.
Zástupce Nova Sportu v rozhovoru pro Football Club připustil, že finanční odměna vzhledem ke své výši pravděpodobně není hlavní motivací expertů. Do studií stanice zve například Davida Holoubka, Romana Bednáře nebo Kamila Čontofalského. Při výběru podle něj rozhoduje fanouškovská základna v Česku, vazba na konkrétní soutěž či zápas a chemie ve studiu. Stanice chce, aby si diváci zapamatovali právě ty fotbalisty a trenéry, kteří k ní chodí.
V České televizi se podle starší diplomové práce rozlišuje mezi expertem a hostem. Expert bývá honorovaný externista. Jednorázový host může do vysílání přijít i bez nároku na honorář.
Z toho vychází model, který se od britského nebo amerického zásadně liší. Český expert na vysílání většinou nezbohatne. Vydělává na tom, že je vidět: na jménu, kontaktech a dalších pracovních nabídkách. Pro trenéra hledajícího angažmá nebo pro bývalého hráče budujícího kariéru v médiích to dává smysl. Pro muže s Bergerovou kariérou a příjmy výrazně menší.
Tři různé hromádky peněz
Srovnání s cizinou svádí k jednoduché tabulce: Henry 146 milionů, Lineker 39, Neville 32. Každé z těch čísel ale vzniklo jinak a jinou váhu má i jejich spolehlivost.
Kdo Částka Co to číslo znamená Český expert 2 000 až 10 000 Kč za vystoupení Honorář podle Blesku, bez oficiálního ceníku Gary Lineker zhruba 39 mil. Kč ročně Plat zveřejněný BBC za rok 2024/25 Gary Neville zhruba 32 mil. Kč ročně Neoficiální mediální odhad, Sky platy nezveřejňuje Thierry Henry až zhruba 146 mil. Kč ročně Celkové příjmy přes firmu, ne plat od jedné televize
Nejtvrdší je údaj o Linekerovi. Veřejnoprávní BBC musí platy svých nejlépe placených tváří zveřejňovat a ve
výroční zprávě za rok 2024/25 uvádí u Linekera pásmo 1 350 000 až 1 354 999 liber. Zahrnovalo pořad Match of the Day, FA Cup a Euro. Jde ovšem o uzavřenou kapitolu: BBC v květnu 2025 oznámila, že Lineker po sezoně skončí.
U Nevilla je situace jiná. Částka kolem 1,1 milionu liber ročně koluje britskými médii, Sky Sports ji ale nikdy nepotvrdila, protože individuální smlouvy nezveřejňuje.
Henryho číslo je nejzajímavější a zároveň nejvíc zavádějící, pokud se čte jako výplatní páska. Britský tisk ho odvodil z účetnictví Henryho firmy Cluemere Ltd. Ta podle magazínu SPORTbible vyplatila dividendy přes 80 milionů korun a k tomu zálohu zhruba 62 milionů korun. Dohromady to dělá téměř 95 tisíc liber týdně, tedy přes 2,7 milionu korun. Do firmy přitom tečou peníze nejen z televize, ale i ze sponzoringu, investic, nemovitostí, knižních smluv a placených vystoupení.
Henry navíc nepracuje jen pro CBS. Zahraniční články mezi jeho mediálními aktivitami jmenují i Amazon Prime Video, Sky Sports a Fox Sports, se kterým je spojován kvůli mistrovství světa 2026. CBS v
tiskové zprávě k sezoně 2025/26 potvrzuje jeho roli v pořadu UEFA Champions League Today. Kolik mu za ni platí, ale neuvádí. Že by 146 milionů představovalo samotný plat od americké stanice, tak zatím nikdo nepotvrdil. Jako obraz toho, co si Henry díky fotbalové televizi a své značce vydělá, ale číslo obstojí. Proč Amerika platí jinak
Rozdíl mezi Prahou a New Yorkem nezačíná u expertů, ale u práv. Paramount, pod který CBS patří, si podle Sports Business Journal zajistil americká práva na Ligu mistrů na šest let za více než 1,5 miliardy dolarů, tedy přes 30 miliard korun. V sezoně 2025/26 streamuje na platformě Paramount+ každý zápas soutěže.
Takový produkt potřebuje tváře, kvůli kterým si lidé předplatné koupí a nezruší ho. CBS postavila studio na čtveřici, kterou tvoří Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher a Micah Richards. Deník The Guardian popisuje, že se pořad stal virálním hitem díky vzájemnému popichování a chemii panelu. Úryvky ze studia kolují sociální sítěmi i mimo zápasové dny. Henry tam neprodává jen rozbor obranné linie. Prodává sebe: smích, hádky s Carragherem, historky z Arsenalu.
Česká studia fungují na jiném principu. Menší publikum, menší rozpočty, práva za zlomek ceny. Expert tu má zápas vysvětlit, ne táhnout předplatné. Proto je honorář nízký a proto podle Nova Sportu není hlavní motivací. Bergerovo jméno by v takovém prostředí bylo luxusním zbožím na trhu, který na luxus nemá.
Ve fotbale zůstal, jen mimo studio
Kdo by z Bergerova postoje vyčetl, že se od fotbalu odstřihl, mýlil by se. Na jaře 2025 rozjel se synem Patrikem Bergerem mladším hráčskou agenturu Patrik Berger Football Agency. Obchodní věstník potvrzuje zápis firmy a oba Bergery uvádí jako jednatele. Agentura se zaměřuje hlavně na mladé talenty, jedním z prvních klientů se podle inFotbalu stal nadějný hráč Sparty.
Tady Berger svou zkušenost zúročuje bez dramaturga za zády. Radí, kam a kdy přestoupit, jak zvládnout tlak a co obnáší život v Premier League. Přesně takovou svobodu u televizní práce požaduje.
Dveře do studia přitom úplně nezavřel. Pokud by přišla nabídka z českého fotbalu a s ní záruka nezávislosti, zajímalo by ho to. Zatím ale žádná nepřišla.
Henry má za sebou miliardový balík práv a kameru, která z každé jeho věty dělá obsah. Berger má penaltu z Wembley, agenturu a podmínku, kterou zatím žádná česká stanice nepřijala. Dokud se to nezmění, uvidí jeho analýzy spíš mladí fotbalisté u jednacího stolu než diváci u obrazovky.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl