Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jihlavané si dnes připomněli prezidenta Havla. Vysadili devadesát stromů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za prosluněného sobotního dopoledne se sešly stovky lidí v Jihlavě na Skalce. V rámci akce Havel 90 si symbolicky připomněli letošní nedožité narozeniny prvního českého prezidenta.
Jihlavané si dnes připomněli prezidenta Havla. Vysadili devadesát stromů

Jihlavané si dnes připomněli prezidenta Havla. Vysadili devadesát stromů

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:15

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Cyklista se v Třebíči srazil s chodkyní. Oba byli převezeni do nemocnice
Cyklista se v Třebíči srazil s chodkyní. Oba byli převezeni do nemocnice
Výstava betlémů na zámku Větrný Jeníkov. Různorodé betlémy z rekordní sbírky
Výstava betlémů na zámku Větrný Jeníkov. Různorodé betlémy z rekordní sbírky

Na zámku ve Větrném Jeníkově bude od 29. listopadu do 6. ledna 2027 probíhat vánoční výstava Betlémy z...

Hasiči opět neprojeli některými ulicemi v Polné. Tatra se nevešla mezi auta
Hasiči opět neprojeli některými ulicemi v Polné. Tatra se nevešla mezi auta

V uplynulých dnech hasiči města Polná ověřovali, zda jsou ulice v Polné průjezdné pro zásahová vozidla. V...

Radar v Heleníně: Padlo 600 pokut, rychlostní rekord je 155 kilometrů v hodině
Radar v Heleníně: Padlo 600 pokut, rychlostní rekord je 155 kilometrů v hodině

Už měsíc a půl hlídá řidiče na příjezdu do Jihlavy od Velkého Beranova radar. Úsekové měření bylo spuštěno...

Výjimečná show: Jihlavská Dukla oslavila v Horácké aréně 70 let
Výjimečná show: Jihlavská Dukla oslavila v Horácké aréně 70 let

Na pátek 13. listopadu si ve své době nejúspěšnější domácí hokejový klub HC Dukla Jihlava naplánoval oslavy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.