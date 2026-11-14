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Kofola rozdělí mezi krnovské spolky 300 tisíc. O podpoře rozhodne veřejnost

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Krnovské spolky a neziskové organizace mohou získat peníze na sportovní, komunitní, ekologické nebo sociální projekty. Kofola mezi pět vybraných organizací rozdělí celkem 300 tisíc korun, o konečném pořadí rozhodnou lidé v online hlasování.
Kofola rozdělí mezi krnovské spolky 300 tisíc. O podpoře rozhodne veřejnost

Kofola rozdělí mezi krnovské spolky 300 tisíc. O podpoře rozhodne veřejnost

Zdroj: Město Krnov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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